РГК и Sensorama Lab создали VR-тренажер для обучения персонала газовых компаний

Компании РГК и Sensorama Lab создали первый в Украине тренажер виртуальной реальности для обучения персонала газораспределительных компаний.

Об этом сообщила пресс-служба РГК.

Для создания уникального VR-тренажера специалисты РГК совместно с Sensorama Lab создали цифровой двойник реального газораспределительного пункта. Для этого в виртуальное пространство были переведены все узлы, детали этого объекта, необходимые для работы инструменты.

В РГК рассчитывают, что цифровизация обучения повысит безопасность подготовки специалистов, которые работают с газорегулирующим оборудованием, а также важна для стандартизации образовательных программ компании.

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"Для нас проект обучения с VR-тренажером важен по двум причинам. Во-первых, воссозданы условия работы на объектах повышенной опасности и исключен риск для всех участников тренинга. Во-вторых, мы объединили выверенные процедуры обучения с новыми форматами. Это повышает качество учебы, делает ее престижной и выводит безопасность клиентов на новый уровень", — сказала Юлия Карбовская, руководитель департамента управления персоналом РГК.

VR-тренажер позволяет обучающимся действовать в смоделированной обстановке, приближенной к реальной: с соблюдением масштаба, детализации всех производственных нюансов. VR программа фиксирует как выполнение технического задания, так и использование средств индивидуальной защиты, а также соблюдение правил безопасности и охраны труда.

"Один из вызовов проекта с РГК — это создание первого VR-тренажера с возможностью управления перчатками, когда человек, который обучается, действует как бы своими руками, которые видны через сенсоры Oculus Quest 2. Такое технологическое решение позволяет повысить эффективность усвоения навыков", — сказала Марина Михайленко, менеджер по работе с клиентами Sensorama Lab.

Тренажер работает в трех режимах: инструктаж, тренинг и экзамен. Также разработан модуль инструктора, который позволяет отслеживать учебный процес каждого сотрудника.

VR-тренажер подготовлен к интеграции со всеми РГК Освітніми просторами — в 16 регионах. Программа формирует статистику виртуальных тренингов для ее усовершенствования. В ближайших планах партнеров проекта — увеличить число обучающих виртуальных сценариев с 2 до 12.

Sensorama Lab — лаборатория разработки решений виртуальной и дополненной реальности. Среди направлений компании: 360 видео продакшн, 3D-симуляторы, тренажеры для обучения персонала, культурные и образовательные проекты. Клиентами являются крупнейшие компании Украины, США и Европы. Sensorama Lab также является партнером государственных музеев и институций.

СПРАВКА

РГК — сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, для повышения качества обслуживания клиентов, модернизации отрасли, внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн клиентов.