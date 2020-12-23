Энергетика 1 час назад

РГК создает сеть офисов Комплексных инжиниринговых решений

В этом году компания открыла клиентские офисы во Львове и в Киеве, а следующем будут открыты в Днепре и Виннице

Фото: 104.ua Фото: 104.ua
Фото: 104.ua

РГК Инжиниринг открывает сеть офисов по всей Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Региональной газовой компании.

Там отмечают, что РГК Инжиниринг уже реализовал свыше 50 проектов комплексных инжиниринговых решений для клиентов в Киеве, Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Винницкой областях.

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А 23 декабря 2020 года открылся офис РГК Инжиниринг во Львове — это уже второе после Киева представительство проекта, которое открылось в этом году. В следующем году будут открыты клиентские офисы в Днепре и Виннице.

В компании сообщают, что РГК Инжиниринг предоставляет следующие виды услуг:

• консультативный инжиниринг — предварительная оценка условий газификации и проведение энергоаудита;

• комплексный инжиниринг — работы по организации, проектированию и строительству газовых сетей на объекте;

• детальный инжиниринг — осуществление проектно-бюджетной документации по газификации объектов строительства от небольших жилых домов до крупных промышленных предприятий, многоквартирных жилых домов, газовых котелен. Согласование проектно-бюджетной документации, прохождение экспертиз проектов и ведение авторского надзора над строительством.

"Нашим конкурентным преимуществом является надежность и высокий уровень экспертности, — говорит Наталья Любченко, руководитель проекта РГК Инжиниринг. — В рамках проекта работают инженеры-консультанты, сертифицированные по международным стандартам в сфере проектирования и строительства, и это является уникальным для Украины".

Среди реализованных РГК Инжиниринг проектов — организация строительства газовых сетей элеваторных компаний, промышленных предприятий, крышных котелен многоэтажных домов, а также газификация частных жилых домов.

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Напомним, Региональная газовая компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

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