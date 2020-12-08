РІЗДВО НА КАРАНТИНІ: ЧИ ЗАБОРОНИТЬ ВЛАДА РЕСТОРАНИ, ГОТЕЛІ ТА КУРОРТИ — ТОК-ШОУ "КРАЇНА"

Різдво на карантині. Як святкуватимемо?

Чи заборонить влада кафе, ресторани, готелі та курорти?

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І чи витримає українська економіка тривалі суворі обмеження?

Відповіді на ці питання шукатиме Христина Стець зі своїми гостями:

Софія Федина — народна депутатка, "Європейська солідарність";

Олена Шуляк — заступниця голови фракції "Слуга народу";

Тарас Качка — заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — торговий представник України;

Володимир Омелян — колишній міністр інфраструктури (2016-2019);

Олександр "Фоззі" Сидоренко (скайпом) — музикант, вокаліст гурту "ТНМК", письменник;

Володимир Гнатюк — генеральний директор мережі ресторанів у Львові;

Анна Ніколаєва — екскурсоводка у Львові.

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