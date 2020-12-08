РІЗДВО НА КАРАНТИНІ: ЧИ ЗАБОРОНИТЬ ВЛАДА РЕСТОРАНИ, ГОТЕЛІ ТА КУРОРТИ — ТОК-ШОУ "КРАЇНА"

Різдво на карантині. Як святкуватимемо?
Чи заборонить влада кафе, ресторани, готелі та курорти?
І чи витримає українська економіка тривалі суворі обмеження?
Відповіді на ці питання шукатиме Христина Стець зі своїми гостями:
Софія Федина — народна депутатка, "Європейська солідарність";
Олена Шуляк — заступниця голови фракції "Слуга народу";
Тарас Качка — заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — торговий представник України;
Володимир Омелян — колишній міністр інфраструктури (2016-2019);
Олександр "Фоззі" Сидоренко (скайпом) — музикант, вокаліст гурту "ТНМК", письменник;
Володимир Гнатюк — генеральний директор мережі ресторанів у Львові;
Анна Ніколаєва — екскурсоводка у Львові.
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