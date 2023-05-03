Російський софт “Бітрікс24” стане недоступним для українців з червня

1 червня 2023 року російський хмарний сервіс “Бітрікс24” стане недоступним для українських користувачів. Таку інформацію отримали компанії, які використовують софт - повідомило dev.ua

Українці не зможуть користуватися порталом, а їхні дані видалять.

Коробкова версія системи з 1 червня працюватиме в режимі обмеженої ліцензії, а частина функціональних можливостей стануть для українців недоступними.

“За найскромнішими оцінками, понад 80 тисяч осіб із понад 10 тисяч українських компаній використовують CRM-систему “Бітрікс24”. За 15 років компанія фактично захопила ринок, тому злізти з голки звичного, хоч і токсичного софту надзвичайно важко”, - пояснив Любомир Дорошенко, керівник департаменту клієнтських та партнерських продажів хмарного оператора GigaCloud.

Тож експерт радить викачати всі дані, поки їх не знищили, в Excel.

"Бітрікс24" на українському ринку з 2008 року. Їхньою СRM-системою в 2020 році користувалися 30% українських компаній.

Після початку війни українська "Бітрікс24" виступила із заявою, в якій засудила вторгнення РФ до України.

Як стало відомо в квітні 2022 року український офіс “Бітрікс24” повністю закрився або перебував на межі закриття через війну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб.