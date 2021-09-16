Бизнес 8 минут назад

Российская сеть супермаркетов MERE открыла новый магазин в Павлограде

Российский дискаунтер Mere наращивает свое присутствие в Украине

Фото: страница Facebook ТЦ "Гулливер", Павлоград Фото: страница Facebook ТЦ "Гулливер", Павлоград
Фото: страница Facebook ТЦ "Гулливер", Павлоград

В городе Павлоград в ТЦ "Гулливер" открылся новый дискаунтер российской торговой сети Mere. 

Об этом передает All Retail.

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Российская продуктовая сеть дискаунтеров Mere открыла новую торговую точку в павлоградском ТЦ "Гулливер" по адресу ул. Шевченко, 128. Супермаркет находится на первом этаже в ТЦ.

Фото: All Retail

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Ранее стало известно, что до конца июня 2021 года сеть Mere планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Также в планах сети — открытие 40 магазинов по всей Украине до конца нынешнего года. 

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Однако в июне этого года секретарь СНБО пригрозил местным властям в случае одобрения открытия таких магазинов. По его словам, информация о запуске супермаркетов Mere не соответствует действительности. 

Фото: All Retail

Позже в интервью "Радио Свобода" Данилов заявил, что российской сети Mere в Украине нет. По его словам, информация о якобы старте работы сети в Украине — это один из фейков. Он отметил, что факт работы супермаркета Mere проверяли в Павлограде. 

Напомним, что Зеленский утвердил санкции против российского магазина Wildberries и его руководства.

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