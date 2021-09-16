Российская сеть супермаркетов MERE открыла новый магазин в Павлограде

В городе Павлоград в ТЦ "Гулливер" открылся новый дискаунтер российской торговой сети Mere.
Об этом передает All Retail.
Российская продуктовая сеть дискаунтеров Mere открыла новую торговую точку в павлоградском ТЦ "Гулливер" по адресу ул. Шевченко, 128. Супермаркет находится на первом этаже в ТЦ.
Фото: All Retail
Ранее стало известно, что до конца июня 2021 года сеть Mere планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Также в планах сети — открытие 40 магазинов по всей Украине до конца нынешнего года.
Однако в июне этого года секретарь СНБО пригрозил местным властям в случае одобрения открытия таких магазинов. По его словам, информация о запуске супермаркетов Mere не соответствует действительности.
Фото: All Retail
Позже в интервью "Радио Свобода" Данилов заявил, что российской сети Mere в Украине нет. По его словам, информация о якобы старте работы сети в Украине — это один из фейков. Он отметил, что факт работы супермаркета Mere проверяли в Павлограде.
Напомним, что Зеленский утвердил санкции против российского магазина Wildberries и его руководства.