Российские СМИ рассказали, кто заплатит за поставки электричества в ОРЛО

27 апреля 2017, 10:08
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В пояснительной записке к вопросу об оплате поставок отмечается, что экономические последствия от предложенных изменений не оценивались. Схема будет действовать с 30 апреля этого года до 31 мая 2018 года

Российские СМИ рассказали, кто заплатит за поставки электричества в ОРЛО | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Поставки электричества из России на временно неконтролируемую Украиной территорию Луганской области будут списаны на технологические потери российской Федеральной сетевой компании (ФСК), что может привести к повышению тарифа и переплате российских потребителей в размере 2-4,6 миллиарда рублей в год.

Об этом сообщает "Коммерсант".

30 апреля схема компенсации за поставки электроэнергии в ОРЛО будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета российского регулятора энергетических рынков "Совета рынка". Эту информацию изданию подтвердили источник в Минэнерго РФ и два собеседника в сетевом комплексе.

Источник газеты отметил, что схема размоет поставки электроэнергии в ОРЛО по всему российскому энергорынку.

"Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения",— добавил он.

При расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет использован магистральный коэффициент на потери в 1,1203.

Это, согласно подсчетам Натальи Пороховой из АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство), поднимет тариф ФСК на 2,5%. По ее данным, нагрузка на потребителей может вырасти на 4,6 миллиарда рублей. Федор Корначев из Райффайзенбанка отметил, что расходы на поставки электричества из России в ОРЛО увеличат платежи потребителей в ЕЭС России на 2-2,5 миллиарда рублей.

В пояснительной записке к вопросу об оплате поставок отмечается, что экономические последствия от предложенных изменений не оценивались. Схема будет действовать с 30 апреля этого года до 31 мая 2018 года.

Как известно, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области из-за долгов.

В то же время, министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что отключение электроэнергии на оккупированной части Луганской области не приведет к социальному взрыву гражданского населения, туда могут поставлять российское электричество.

По материалам: Украинская правда
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Теги: энергетика , война с россией , донбасс

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Российские СМИ рассказали, кто заплатит за поставки электричества в ОРЛО | Энергетика | Дело
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