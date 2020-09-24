Транспорт 1 час назад

Российский авиапроизводитель проводит массовые сокращения

Компания "Региональные самолеты" еще в прошлом году решила оптимизировать штат примерно на 900 человек

Фото: пресс-служба Содружества авиационных экспертов Фото: пресс-служба Содружества авиационных экспертов
Фото: пресс-служба Содружества авиационных экспертов

Российская компания "Региональные самолеты", выпускающая самолеты SSJ100, в этом году сократила не менее 500 сотрудников. Как сообщает Delfi, компания еще в прошлом году решила оптимизировать штат примерно на 900 человек.

Ранее SSJ100 выпускала компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), но в 2019 году ее присоединили к корпорации "Иркут" (входит в ОАК), а в феврале этого года она стала филиалом "Иркута" "Региональные самолеты".

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В ГСС до объединения с "Иркутом" работало около 3,1 тысячи человек. Таким образом, под сокращение попали от 15 до 30% всех сотрудников. В документах этого года из-за присоединения ГСС отражены уже все работники объединенной компании. На конец II квартала в ней было 17 тысяч сотрудников, что на 700 меньше, чем в сумме в "Иркуте" и ГСС на конец прошлого года.

Представитель "Иркута" утверждает, что "Региональные самолеты" покинуло около 10% работников, в основном из управляющей команды и административного штата.

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Однако, по данным СМИ, сокращения коснулись и инженерного состава. Например, была сокращена часть инженеров, работавших в Жуковском. Уволенным сотрудникам предложили должности в других холдингах ОАК, отметили источники издания.

Поставки SSJ100 авиакомпаниям в последние годы падали из-за плохой организации постпродажного обслуживания. В 2019 году поставки упали до минимальных значений.

В этом году президент России Владимир Путин одобрил поставку авиакомпаниям 59 самолетов SSJ100 с использованием новых мер господдержки, их получат "Аэрофлот", Red Wings, "Азимут".

"Региональные самолеты" помимо выпуска SSJ100 заняты разработкой нового самолета на его основе — SSJ new, в котором будет замещено большинство импортных комплектующих.

Как сообщалось ранее, латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена с 6 октября открыть прямой рейс из Вильнюса в Киев

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