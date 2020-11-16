Рост адвалорной ставки до 16% на табак поможет казне и не подорвет производителей — СМИ

Предлагаемое повышение адвалорного акциза на сигареты до 16% позволит увеличить наполнение госбюджета, но не несет угрозы для производителей. Это повышение не противоречит европейским нормам и принципам равной конкуренции. Об этом говорится в статье "Помощь казне "малой кровью": почему украинцам не стоит бояться повышения адвалорного акциза на сигареты" в издании "Левый берег".

Адвалорная ставка — это переменная часть акциза, которая зависит от стоимости продукции: чем дороже сигареты, тем больший налог с них выплачивается. С 2013 года в Украине адвалор составляет 12% и применяется к сигаретам дороже 51 грн. Законопроект №3044а-1 предлагает повысить ставку до 16%. Экономический эффект авторы документа оценивают в 3,5 млрд грн в год.

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В статье приводятся данные по адвалорной ставке в странах ЕС, где он варьируется. Так как он может достигать 50-51% в Италии, а в Швеции, к примеру составляет лишь 1%. И в среднем составляет около 24%. Таким образом, по мнению автора статьи, предлагаемое повышение с 12% до 16% даже не достигает средних для Евросоюза значений.

По оценкам Всемирного банка, в Украине 7,2 млн курильщиков, из них около 3 млн — потребители дешевых сигарет. "Для этой категории любое подорожание сигарет — ощутимый удар по семейному бюджету. А вот для потребителей сигарет премиум-класса, вряд ли подорожание на несколько гривен будет ощутимо...С точки зрения социальной справедливости, повышение адвалорной ставки выглядит более чем приемлемо", — пишет "Левый берег".

Повышение адвалорной ставки приведет к удорожанию сигарет премиум-класса, но не скажется на стоимости дешевой продукции. Международные табачные корпорации, которые критикуют увеличение адвалора, утверждают, что это спровоцирует отток потребителей в более дешевый сегмент.

"Но не стоит забывать, что производители сигарет премиум-класса — а это международные табачные концерны — имеют в своем портфеле и сигареты более дешевого сегмента, которые не подпадают под действие адвалора. О каких неравных условиях на рынке в таком случае идет речь?" — пишет издание.

Кроме того, в статье критикуется утверждение, что удорожание дорогих сигарет увеличит число курильщиков. "Как показывает практика, в большинстве случаев курить начинают с дорогих сигарет, поскольку качество дешевых слишком низкое, чтобы понравиться потребителю. В этом контексте повышение адвалора может, напротив, повлечь снижение числа новых курильщиков", — говорится в материале.

В 2010 — 2013 годах адвалор находился на уровне 25%. Однако в 2013 ставку резко снизили до 12%. На протяжении последних 7 лет было несколько попыток повысить адвалорную ставку, но каждый раз табачные гиганты блокировали повышение и добивались сохранения статуса-кво, при котором дешевые сигареты незначительно уступают в цене премиальным.

Напомним, проект государственного бюджета на 2021 год предполагает, что большую долю расходов государство будет финансировать из заемных средств. В свете этого остро поднимается вопрос о наполнении бюджета на счет внутренних доходов, поскольку долговая нагрузка на него и так крайне велика.