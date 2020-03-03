Рост выручки на 8800% за 3 года: один из лидеров топа Financial Times открыл офис в Киеве

Белорусско-британский разработчик и издатель мобильных игр Gismart на днях открыл офис в центре Киева. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителей разработчика, сейчас для работы в украинском филиале компания активно собирает команду разработчиков, гейм-дизайнеров, продюсеров и других специалистов. В частности в киевском офисе уже работает 10 человек, однако штат планируют увеличить до 50. На данный момент открыты вакансии game producer, lead artist, lead unity developer, project manager и другие.

"Мы собрали сильную команду, во многом именно это позволило нам расти быстрыми темпами на протяжении нескольких лет. Принимая решение об открытии офиса в Киеве, мы в первую очередь смотрели на наличие релевантной геймдев-экспертизы. Учитывая то, что в рамках паблишинга мы работаем с большим количеством студий в Украине, мы знаем, что на местном рынке много талантливых специалистов в игровой индустрии. Расширение портфолио — часть нашей стратегии роста на 2020 год, и украинский офис Gismart будет заниматься непосредственно созданием новых игр", — поясняет сооснователь и CEO компании Дмитрий Липницкий.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отметим, недавно Gismart попал в топ-10 самых быстрорастущих бизнесов Европы по версии британского издания Financial Times. Всего за три года компания показала рост выручки почти на 8800% — в 2018 году она достигла 70 млн долларов, обеспечив 6 место в рейтинге.

При этом разработчик продемонстрировал рост не только в экономических показателях, но и в портфолио продуктов: компания выпустила уже более 20 мобильных игр — их общее количество скачиваний превысило 500 млн.

Читайте также: Украинцы в 2019 году потратят на видеоигры сотни миллионов долларов

Сегодня основные направления деятельности разработчика — это создание гиперказуальных и казуальных игр, паблишинг сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработка развлекательных приложений. Штат компании насчитывает 300 сотрудников в офисах Беларуси, Великобритании, Китая и Украины.

Кроме мобильных игр, в портфолио нового игрока на украинском геймдев-рынке есть развлекательные мобильные приложения, в том числе музыкальные. В рамках разработки последних, компания тесно сотрудничает с музыкальным бизнесом и заключила сделки c крупнейшими мировыми лейблами — Universal Music Publishing Group (UMPG), Sony / ATV и Warner Chappell.

Также Gismart сотрудничает с артистами и напрямую: партнерская программа для исполнителей включает в себя возможность коллабораций с музыкантами в существующих продуктах компании, а также выпуск новых приложений и игр совместно с артистами.

Напомним, с сентября 2019 года в Украине появилась первая киберспортивная специальность — менеджмент киберспортивных организаций. Ее открыли в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. По словам основателя IT-холдинга ESM.One Ивана Данишевского, это будет "общее высокоуровневое айтишное образование, которое позволит в чем угодно хорошо преуспеть".