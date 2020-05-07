Ровенский аэропорт выставили на продажу

Исполнительная служба начала продавать Ровенский аэропорт.

Часть стратегического объекта области уже выставлена ​​на продажу, сообщает местное издание "Рівне Вечірнє".

"Мы задолжали и заработную плату, и налоговой, и пенсионному фонду, и облэнерго. И теперь из нас в принудительном порядке хотят взыскать эти долги", — сказал директор аэропорта Игорь Насинюк.

По его словам, исполнительная служба, прежде всего, хочет продать наиболее "лакомые куски" — гаражный комплекс и стоянку. Именно эти объекты и были выставлены на продажу.

"Я уже подал встречный иск в хозяйственный суд на обжалование действий исполнителей. Ведь аэропорт с февраля 2019 года признан стратегическим объектом области, а потому не может быть разделен на части и распродан", — отметил руководитель этого транспортного предприятия.

Он также рассказал, что программа развития аэропорта не финансируется, потому что в областном бюджете постоянно нет места для денег на нее.

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"В результате 84 наших работника сидят без зарплат. Буду обращаться и в областной совет, и в администрацию. Ведь когда президент Украины Владимир Зеленский прилетал в наш аэропорт, то обещал поддержать его и развивать", — резюмировал Насинюк.

Ранее Кабинет министров Украины снизил дивиденды для государственных предприятий "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) и "Международный аэропорт "Львов" имени Данилы Галицкого" с 90% до 30%.