Rozetka открыла первый шоу-рум в Западной Украине и скоро откроет второй

Rozetka открыла шоу-рум во Львове — первый для компании в Западной Украине, а через неделю планируют открыть вторую подобную точку выдачи.

За последние шесть месяцев компания также открыла магазины в Днепре, Житомире, Чернигове, Белой Церкви, Ирпене и увеличила присутствие в Киеве, прокомментировал Евгений Образок, директор по маркетингу Rozetka. По его словам, во время карантина у компании стало больше клиентов, которые не покупали ранее в онлайн, и чаще всего - это жители регионов. Наличие таких шоу-румов в их городе делают сервис компанни для них более комфортным.

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Львовский шоу-рум просторный, его площадь - 330 кв.м. Здесь работает магазин, где можно купить продукты и мелкую электронику. Есть большая зона выдачи интернет-заказов, в том числе габаритных, есть примерочная.

В отделе сервисной поддержки можно оформить возврат или замену товара, воспользоваться услугами ремонта или настройки электроники.

В тоже время из-за карантина более половины украинских ритейлеров закрыли свои локации — такие цифры показал опрос Colliers International (Украина). В формате "точки выдачи" осталось работать около 13% бизнесов.