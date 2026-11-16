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Розкриваємо імена перших спікерів, які поділяться своїм досвідом на SHE Congress 2026
Сьогодні важливо вміти не лише добре робити свою справу, а й говорити про неї так, щоб вас почули, знаходити партнерів та інвесторів, які допоможуть рости і не губити себе в постійному темпі. Усе це не про окремі навички, а про вміння жити й працювати в умовах швидких змін та інформаційного шуму.
8 грудня на SHE Congress 2026 на сцені зберуться експерти, які допоможуть знайти відповіді на питання, які сьогодні найбільше хвилюють жінок-підприємиць.
Серед перших спікерів:
- Наталія Татарінцева, жіноча тренерка, засновниця Flexible body online;
- Юля Карпова, засновниця БО БФ "Юлині бабусі";
- Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій "Київстар";
- Олена Цинтила, телеведуча "Ми – Україна";
- Поліна Лисенко, керівник напрямків комплаєнс, GR, IR, експортний контроль в Skyfall;
- Яна Шумунова, директорка Департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank;
- Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки" та Інституту психології війни WISPR;
- Влада Ліберова, фотографка-документалістка LIBKOS.
Модеруватиме SHE Congress 2026 Микита Міхальов, телеведучий "Ми – Україна".
Від спікерів ви дізнаєтесь:
- як бути помітною й розповідати про себе так, щоб вас чули;
- як формувати коло однодумиць і будувати бізнес-спільноту, яка підтримує і дає ріст;
- як дбати про тіло й власну енергію, щоб почуватися добре.
❗️Вартість участі зросте вже 14 листопада з 1 000 грн до 2 500 грн. Тож не пропустіть можливість долучитися до SHE Congress 2026 за найкращими умовами.