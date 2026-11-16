Розкриваємо імена перших спікерів, які поділяться своїм досвідом на SHE Congress 2026

Сьогодні важливо вміти не лише добре робити свою справу, а й говорити про неї так, щоб вас почули, знаходити партнерів та інвесторів, які допоможуть рости і не губити себе в постійному темпі. Усе це не про окремі навички, а про вміння жити й працювати в умовах швидких змін та інформаційного шуму.

8 грудня на SHE Congress 2026 на сцені зберуться експерти, які допоможуть знайти відповіді на питання, які сьогодні найбільше хвилюють жінок-підприємиць.

Серед перших спікерів:

Наталія Татарінцева , жіноча тренерка, засновниця Flexible body online;

Юля Карпова , засновниця БО БФ "Юлині бабусі";

Юлія Завалішина , директорка з корпоративних питань та комунікацій "Київстар";

Олена Цинтила , телеведуча "Ми – Україна";

Поліна Лисенко , керівник напрямків комплаєнс, GR, IR, експортний контроль в Skyfall;

Яна Шумунова, директорка Департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank;

Ксенія Драганюк , співзасновниця ГО "Землячки" та Інституту психології війни WISPR;

Влада Ліберова, фотографка-документалістка LIBKOS.

Модеруватиме SHE Congress 2026 Микита Міхальов, телеведучий "Ми – Україна".

Від спікерів ви дізнаєтесь:

як бути помітною й розповідати про себе так, щоб вас чули;

як формувати коло однодумиць і будувати бізнес-спільноту, яка підтримує і дає ріст;

як дбати про тіло й власну енергію, щоб почуватися добре.

❗️Вартість участі зросте вже 14 листопада з 1 000 грн до 2 500 грн. Тож не пропустіть можливість долучитися до SHE Congress 2026 за найкращими умовами.