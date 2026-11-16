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Категорія
Бізнес
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Розкриваємо імена перших спікерів, які поділяться своїм досвідом на SHE Congress 2026

Розкриваємо імена перших спікерів, які поділяться своїм досвідом на SHE Congress 2026
Розкриваємо імена перших спікерів, які поділяться своїм досвідом на SHE Congress 2026

Сьогодні важливо вміти не лише добре робити свою справу, а й говорити про неї так, щоб вас почули, знаходити партнерів та інвесторів, які допоможуть рости і не губити себе в постійному темпі. Усе це не про окремі навички, а про вміння жити й працювати в умовах швидких змін та інформаційного шуму.

8 грудня на SHE Congress 2026 на сцені зберуться експерти, які допоможуть знайти відповіді на питання, які сьогодні найбільше хвилюють жінок-підприємиць. 

Серед перших спікерів:

  • Наталія Татарінцева, жіноча тренерка, засновниця Flexible body online;
  • Юля Карпова, засновниця БО БФ "Юлині бабусі";
  • Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій "Київстар";
  • Олена Цинтила, телеведуча "Ми – Україна";
  • Поліна Лисенко, керівник напрямків комплаєнс, GR, IR, експортний контроль в Skyfall;
  • Яна Шумунова, директорка Департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank;
  • Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки" та Інституту психології війни WISPR;
  • Влада Ліберовафотографка-документалістка LIBKOS.

Модеруватиме SHE Congress 2026 Микита Міхальов, телеведучий "Ми  Україна". 

Від спікерів ви дізнаєтесь:

  • як бути помітною й розповідати про себе так, щоб вас чули;
  • як формувати коло однодумиць і будувати бізнес-спільноту, яка підтримує і дає ріст;
  • як дбати про тіло й власну енергію, щоб почуватися добре.

❗️Вартість участі зросте вже 14 листопада з 1 000 грн до 2 500 грн. Тож не пропустіть можливість долучитися до SHE Congress 2026 за найкращими умовами.

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