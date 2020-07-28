IT и Телеком 1 час назад

Руководство Google продлило сотрудникам удаленную работу на год

В Facebook и Twitter также разрешили сотрудникам работать удаленно, причем (пока) без ограничений по времени

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Google планирует обеспечить удаленную работу 200 тысяч своих сотрудников как минимум до июля 2021 года, сообщает The Wall Street Journal.

Другие IT-гиганты тоже объявили о долгосрочном продлении удаленной работы, но Google первая, сообщившая о продлении на год.

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По данным WSJ, генеральный директор материнской компании Google Alphabet Сандар Пичай обсудил это предложение на прошлой неделе с другими топ-менеджерами компании. Судя по всему, все с ним согласились.

В то же время, 6 июля Google открыла некоторые свои офисы для ограниченного числа сотрудников, но при этом решение о возвращении в офис принималось работниками добровольно.

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В Facebook и Twitter также разрешили сотрудникам работать удаленно, причем (пока) без ограничений по времени.

Ранее сообщалось, что американские интернет-гиганты Google и Facebook из-за пандемии коронавируса COVID-19 планируют оставить большинство сотрудников на удаленной работе до конца года.

Изначально Google заявлял, что сохранит свою работу до 1 июня, но продлевает ее еще на семь месяцев.

В свою очередь, Facebook объявила о том, что сотрудники могут оставаться дома до конца 2020 года.

 

 

 

 

 

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