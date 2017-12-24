"Руслан" будет перевозить спутники для французов

24 декабря 2017, 17:11
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

"Антонов" заключил контракт с французской транспортной компанией Bolloré

Увеличить картинку

ГП "Антонов" заключил контракт с французской Bolloré на перевозку спутников и оборудования. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в сети Twitter.

Оборудование будут перевозить на АН-124 "Руслан".

Отметим, что договор об использовании флота "Авиалиний Антонова" для перевозки нестандартных и сверхтяжелых грузов был подписан с Bollore во время международного авиакосмического салона Le Bourget-2017.

Согласно заключенному договору, французская компания зафрахтовала на год украинский "Руслан" для перевозки спутников и другого негабаритного оборудования. По данным из открытых источников, в феврале 2017 года "Авиалинии Антонова" по заказу Bollore доставили из Бразилии в Чили 155-тонного трансформатора с помощью Aн-225 "Мрия".

"Авиалинии Антонова" — авиатранспортное подразделение ГП "Антонов" (Киев), ведущего украинского разработчика и производителя авиатехники, входящее с 2016 года в госконцерн "Укроборонпром".

В течение многих лет флот авиакомпании активно задействован на международном рынке коммерческих авиаперевозок нестандартных и сверхтяжелых грузов. В активе компании — также выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).

Флот "Авиалиний Антонова" насчитывает сегодня семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортника Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, многоцелевой Ан-74Т (10 тонн), Ан-22 "Антей" (60 тонн ), Ан-26 (5,5 тонн).

По материалам: Дело.UA
Раздел: > >
Теги: авиация

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.95
EUR EUR - - 33.13
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.78 13.34
Киевская область 26.39 12.87
Львовская область 26.13 13.11
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.