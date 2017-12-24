"Руслан" будет перевозить спутники для французов

ГП "Антонов" заключил контракт с французской Bolloré на перевозку спутников и оборудования. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в сети Twitter.

Оборудование будут перевозить на АН-124 "Руслан".

35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 "Руслан". Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків. Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії "Боллоре". АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них pic.twitter.com/bLbMtV5jQ8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 декабря 2017 г.

Отметим, что договор об использовании флота "Авиалиний Антонова" для перевозки нестандартных и сверхтяжелых грузов был подписан с Bollore во время международного авиакосмического салона Le Bourget-2017.

Согласно заключенному договору, французская компания зафрахтовала на год украинский "Руслан" для перевозки спутников и другого негабаритного оборудования. По данным из открытых источников, в феврале 2017 года "Авиалинии Антонова" по заказу Bollore доставили из Бразилии в Чили 155-тонного трансформатора с помощью Aн-225 "Мрия".

"Авиалинии Антонова" — авиатранспортное подразделение ГП "Антонов" (Киев), ведущего украинского разработчика и производителя авиатехники, входящее с 2016 года в госконцерн "Укроборонпром".

В течение многих лет флот авиакомпании активно задействован на международном рынке коммерческих авиаперевозок нестандартных и сверхтяжелых грузов. В активе компании — также выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).

Флот "Авиалиний Антонова" насчитывает сегодня семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортника Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, многоцелевой Ан-74Т (10 тонн), Ан-22 "Антей" (60 тонн ), Ан-26 (5,5 тонн).