Руслан Тимофеев рассказал, почему Adventures Lab вложился в стартап Salo 

Беларусский стартап Salo разработавший приложение по двойной съёмке видео, во время Pre-Seed раунда привлек $600 000 инвестиций от нескольких инвесторов.

О том, что из себя представляет стартап и чем он заинтересовал фонды, рассказал представитель главного инвестора раунда, основатель венчурного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев.

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"Ваша реакция — весомее, чем контент"

Salo (сокращение от англ. "Say Hello!") — приложение для смартфонов, записывающее в режиме реального времени одновременно видео пользователя на фронтальную камеру и то, что происходит на экране его смартфона или в окружающем мире. Полученные ролики можно отправить единым видео в любой мессенджер или социальную сеть. Идея состоит в том, что в современном мире накопилось слишком много контента и посмотреть его весь просто физически не хватит времени. Поэтому эффективнее получать новую информацию сразу с комментариями. А ещё лучше — от человека, чьё мнение вы цените. Отсюда появился и девиз приложения: "Ваша реакция — весомее, чем контент".

"Такой функционал будет полезен как профессиональным обзорщикам и блогерам, так и обычным пользователям, позволяет сэкономить время на монтаже или прокомментировать что-то в условиях, когда времени на обработку видео вовсе нет", — отмечает Тимофеев.

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Функционал приложения является интуитивно понятным и максимально автоматизированным для пользователя. Запись происходит в один клик. Salo умеет также распознавать речь, генерировать и накладывать субтитры в уже записанный ролик.

"Те, кто уже опробовал приложение, в основном комментировали чужие сториз в Instagram и Facebook, делились собственным опытом пользования другими приложениями и обозревали мероприятия в онлайне и офлайне", — поделился Руслан Тимофеев.

На что потратят деньги

Сегодня над проектом Salo работают 16 человек. Среди них разработчики, продакт-менеджеры, дизайнеры. Географически команда расположена в основном в Восточной Европе, в том числе и в Украине. Львиную долю инвестиций руководители стартапа направят на техническое усовершенствование приложения. Кроме того, значительная сумма будет потрачена на маркетинговые исследования и промоушн.

"Приложение готовится покорить весь мир. На начальных этапах в приоритете находятся англоговорящие страны: Великобритания, США, Канада. Затем Юго-Восточная Азия: Япония, Южная Корея, Вьетнам и другие. Для продвижения на такую широкую аудиторию понадобится немало вливаний в рекламный бюджет", — рассказывает инвестор.

Кроме Adventures Lab в Salo на данном этапе инвестировали также Digital Future, TA Ventures, Юрий Монастыршин (Sr. Director of Engineering в Snap), Юрий Мазаник (Co-Founder Belka Technologies), Виталий Лаптенок (СЕО Flyer One Ventures) и другие.

"В разной степени инвестиции в стартап — это всегда рискованное дело. Даже проведя тщательнейшую экспертизу, нельзя быть на 100% уверенным, что проект "взлетит". Но на то и венчурные инвестиции", — подчеркивает Тимофеев.

По состоянию на конец сентября 2021 года Salo находится на этапе общедоступного тестирования. Его уже можно скачать в AppStore. Инфлюенсеры, участвующие в тестировании, уже набрали более миллиона просмотров роликов, записанных при помощи Salo.