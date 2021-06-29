IT и Телеком 1 час назад

Рыночная стоимость Facebook впервые перевалила за $1 трлн

Федеральная торговая комиссия проиграла суд против Facebook, после чего стоимость акций компании взлетели более чем на 4%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В США федеральный суд отклонил антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии (ФТК) против компании Facebook.

Как передает CNN Business, в судебном заключении сказано, что ФТК не привела убедительных доказательств того, что Facebook является монополистом на рынке социальных сетей.  

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После этого 28 июня акции Facebook выросли более чем на 4%, а рыночная стоимость компании впервые перевалила за $1 трлн.

По информации издания, Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в нарушении антимонопольного законодательства.

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По версии ФТК, корпорация занималась скупкой перспективных стартапов, которые смогли бы пошатнуть ее положение на рынке, в частности, Instagram.

Помимо этого Facebook не разрешал другим участникам рынка подключаться к своим сервисам.

Напомним, в июле 2019 года Facebook достиг соглашения с Федеральной торговой комиссией США по выплате штрафа в размере $5 млрд из-за утечки данных пользователей  британской фирме Cambridge Analytica.

В марте 2018 года вокруг Facebook поднялся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.

Предполагалось, что эти данные могли быть использованы во время избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Тогда Cambridge Analytica могла получить данные в целом 87 млн пользователей соцсети.

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