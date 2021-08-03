Транспорт 1 час назад

Рынок новых легковых авто в Украине за семь месяцев подскочил на 28% — эксперты

С начала текущего года автодилеры реализовали 58,4 тысяч новых легковых автомобилей

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В июле текущего года количество регистраций новых автомобилей в Украине, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличилось на 16% и составило 9 тысяч 768 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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По данным ассоциации, лучший результат вновь продемонстрировала японская Toyota с приростом регистраций на 34% (1 тысяч 535 тысяч авто), на втором месте — французская Renault, количество регистраций которой сократились почти на 10% (до 1 тысяча 301 единиц).

На третьем месте рейтинга с приростом 87% (до 800 авто) расположилась южнокорейская Kia, четвертой стала чешская Skoda — 618 автомобилей (+35%), а замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж 5% Hyundai — за месяц было зарегистрировано 465 авто этой марки.

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В десятку самых популярных марок июля также попали: Volkswagen — 452 авто (+25%), Nissan — 439 авто (+32%), Chery — 412 авто (+91%), Mitsubishi — 411 авто (+70%) и Suzuki — 384 регистрации (+9%).

В Укравтопроме отмечают, что бестселлером месяца стал компактный кроссовер Toyota RAV4 — 659 регистрационных номеров.

В то же время, как заявили эксперты информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, июльские продажи традиционно стали пиковыми с начала года и фактически украинский авторынок поставил постризисный рекорд продаж.

"Так много у нас не продавали с февраля 2014 года", — подчеркнули ананлитики.

По их данным, тройка лидеров в июле совпадает с данными "Укравтопрома", но при этом занявшая вторую позицию Renault прибавила в продажах 33% — до 1 тысяч 317 автомобилей, а лидер рейтинга Toyota нарастила продажи на 19% — до 1 тысяч 552 машин.

При этом, продажи Kia в июле выросли на 9,16% (810 единиц), Skoda прибавила 3% до 632 авто, а реализация автомобилей Hyundai выросла на 4% (469 единиц).

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Аналитики группы считают, что основные перемены происходили во второй пятерке Топ-10, где уже постоянно расположились Chery и Mitsubishi. А Suzuki в июле вновь вернулась в число фаворитов рынка (замыкает десятку рейтинга).

"В премиальном сегменте июль оказался неоднозначным — с одной стороны основные клиенты уже отправились на моря и это заметно по спаду продаж у многих брендов данного сегмента или слишком вялому росту. Но, с другой стороны, Audi это не помешало выйти в №2 премиальных марок, прибавив сразу 86% к продажам июня", — констатируют в AUTO-Consulting

В общей сложности за семь месяцев текущего года автодилеры реализовали 58,4 тысяч новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Рынок подходит к активному бизнес-сезону в очень хорошем тонусе", — резюмировали эксперты.

Как сообщалось ранее, в июле 2020 года в Украине было реализовано 8 тысяч 903 новых автомобиля, что к тому времени стало рекордным месячным показателем по автопродажам.

Напомним, за прошлый год украинские номера получили 85,5 тысяч новых легковых автомобилей — это всего на 3% меньше показателя 2019 года. 

Источник фото: Depositphotos

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