Рынок нового коммерческого транспорта в марте рухнул на 41%

В марте 2020 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было зарегистрировано 568 приобретений.

По сравнению с прошлым годом реализация коммерческих авто в Украине упала на 41%, сообщает "Укравтопром".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что после введения в стране карантина сервисные центры МВД перестали предоставлять услуги государственной регистрации автотранспорта, исключением стали новые легковые авто, документы на первую регистрацию которых, в электронном виде, с 21 марта стали принимать дежурные сервисные центры.

В то же время документы на первую регистрацию новых коммерческих и специальных автотранспортных средств, используемых для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, дежурные сервисные центры МВД начали принимать только с 27 марта 2020 года.

Как отмечается, в таких условиях чаще других мартовскую регистрацию проходили автомобили марки Renault. За месяц 122 новых коммерческих авто французского бренда получили украинскую прописку. Относительно марта 2019 года регистрации машин этой марки упали всего на 3%.

На втором месте Fiat — 107 зарегистрированных авто, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Третий результат сразу у двух марок — Peugeot и Mercedes-Benz, которым удалось реализовать и зарегистрировать по 54 новых коммерческих автомобиля. При этом, отставание от мартовского результата 2019 года для "Пежо" составило чуть менее 16%, а для "Мерседеса" — почти 39%.

Читайте также: На украинском рынке коммерческих автомобилей зафиксировали резкий всплеск продаж

Четвертое место с результатом 36 регистраций занял Ford, также не избежавший падения по отношению к прошлому году, которое составило для марки 54%.

Замыкает ТОП-5 мартовского рейтинга новых коммерческих автомобилей — Citroen. Этой марке удалось не только попасть в лидерскую пятерку месяца, но и увеличить свои мартовские регистрации на 74% до 33 авто.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине было зарегистрировано 2135 новых коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что за 2019 год в Украине поставили на учет 88,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 8% больше прошлого года. Рынок начал с отставания в 21% в январе и закончил на 31% росте в декабре, в течение которого было продано 9,2 тысячи новых легковых авто.