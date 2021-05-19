С осени украинским авиакомпаниям-должникам закроют небо в Европу

Украинские авиакомпании, которые задолжают государственному предприятию "Украэрорух" за аэронавигационное обслуживание, уже с осени могут получить запрет на полеты в Европу или как минимум столкнуться со сложностями при выполнении рейсов. Такое решение Кабинет министров Украины принял на заседании 17 мая.

Как сообщает Avianews, это произойдет из-за присоединения Украины к общей системе маршрутных сборов Евроконтроля.

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"Это дает конкретные преимущества каждому участнику авиационного рынка. Для авиакомпаний — открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, их ежегодная актуализация и удобная оплата счетов. "Украэроруху" — полное покрытие собственных расходов за счет ставок и гарантия их полной оплаты авиакомпаниями", — прокомментировал нововведения глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Пока "Украэрорух" выставляет счета за аэронавигационное обслуживание на маршруте самостоятельно. Например, если самолет летит из Украины в Германию через Польшу, то выставляются два счета: один со стороны Евроконтроля за пролет Германии и Польши, второй — за пролет над Украиной.

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Если авиакомпания не оплатит счет Евроконтроля, то она просто не сможет летать дальше. Но при этом авиаперевозчик может не платить украинскому провайдеру и затягивать погашение долга в судебных разбирательствах.

По новой системе с 1 ноября 2021 года Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля будет выставлять авиакомпаниям единый счет за весь рейс за пролет над несколькими странами, в том числе над Украиной.

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После этого организация распределит средства за оказанные услуги между разными провайдерами.

Если счет не оплатить, небо Европы окажется закрытым. Одновременно авиакомпании могут столкнуться с проблемами во время полетов в Турцию, поскольку страна также входит в Евроконтроль.

В издании подчеркнули, что новая система оплаты позволит поднять финансовую дисциплину среди авиаперевозчиков. Оплачивать счета выборочно теперь не выйдет.

Однако санкции могут применяться только за новые долги. Старые долги новая система не будет учитывать.

Напомним, за четыре месяца 2021 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,2% и составили 1 млн 632,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в 2020 году государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" обслужило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за 12 месяцев 2019 года.