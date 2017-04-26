С Ryanair успешно согласовали полеты в Борисполь и Львов — Омелян

26 апреля 2017, 12:26
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Вчера согласовали условия полетов ирландской авиакомпании Ryanair в Украину. Будут аэропорты Львов и Борисполь

Увеличить картинку Фото Delo.UA / Татьяна Довгань

Вчера с в Белфасте (Ирландия) были согласованы условия полетов ирландской авиакомпании Ryanair в Украину. Об этом в комментариях в социальной сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Вчера прошли успешные переговоры в Белфасте. Ryanair летит из аэропортов Борисполя и Львова с сентября 2017", — написал министр.

Напомним, что ранее высказывались сомнения в том, что компания своевременно начнет полеты в Украину, так как не были согласованы финансовые условия с аэропортами. Поэтому вместо Борисполя предлагались Гостомель и, возможно, военный аэродром в Житомире.

В частности, директор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил о невозможности удовлетворить запросы лоукостера Ryanair. Он также высказал мнение, что лоукостеры лучше обслуживать в Гостомеле (Международный аэропорт Антонов).

В интервью LIGA.net Омелян заявил, что в конце апреля представители Мининфраструктуры и аэропортов Львов и Борисполь в рамках Международного форума Routes Europe, который пройдет в Белфасте, проведут встречу с представителями Ryanair и других авиакомпаний.

15 марта коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О 'Брайан объявил официальные планы лоукост-перевозчика в Украине.

По материалам: "Дело"
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