С сегодняшнего дня снижены нормативы на отопление для расчета субсидий

01 мая 2017, 14:33
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Вступило в силу постановление Кабмина о снижении социальных нормативов на использование тепловой энергии, электричества и газа, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения

С сегодняшнего дня снижены нормативы на отопление для расчета субсидий | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Согласно постановлению, Кабмин пересмотрел отдельные социальные нормативы с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

Так, социальные нормы потребления газа снижены до 5 кубометров с 5,5 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади.

Кроме того, снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного теплоснабжения абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: до 0,0431 Гкал с 0,0548 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период, а также электрической энергии для индивидуального отопления: до 51 кВт-ч с 65 кВт-ч на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Напомним, в 2016 году правительство назначило домохозяйствам 5,7 млрд грн на субсидии, компенсирующие затраты семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине. По сравнению с 2015 годом объем субсидий вырос в 2,4 раза — 3,358 млрд грн.

Раздел: > >
Теги: субсидии , кабмин , электроэнергия , цена на газ , газ

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
С сегодняшнего дня снижены нормативы на отопление для расчета субсидий | Энергетика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.56
EUR EUR - - 29.03
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.