Сахарозаводы Порошенко увеличили производство на треть

Производство сахара вертикально интегрированной агропромышленной компанией "Укрпроминвест-Агро" в 2016 году увеличилось на 30% по сравнению с 2015 годом — до 253 тыс. тонн

Согласно сообщению на сайте компании, "Укрпроминвест-Агро" переработал 1,57 млн тонн сахарной свеклы.

"Крыжопольский и Гайсинский сахарные заводы компании традиционно вошли в тройку крупнейших предприятий отрасли, заняв, соответственно, второе и третье место по объему произведенного сахара", — указано в пресс-релизе.

Винницкий комбинат хлебопродуктов №2, входящий в компанию, в 2016 году произвел 145,9 тыс. тонн муки, что на 70% больше, чем в 2015 году. Предприятие заняло второе место в Украине среди крупнейших экспортеров этого продукта.

Позитивную динамику продемонстрировало и животноводческое направление компании — надой молока на одну корову достиг 8210 кг, что на 60% больше среднеукраинского показателя.

В 2016 году компания собрала 543,5 тыс. тонн зерновых и масличных (на 40% больше по сравнению с 2015 годом).

В прошлом году компания начала строительство нового элеватора для хранения зерновых в Гайсине (Винницкая обл.) мощностью 68 тыс. тонн. Первая очередь комплекса мощностью 40 тыс. тонн была введена в эксплуатацию уже в сентябре месяце.

Основными направлениями деятельности "Укрпроминвест-Агро" являются выращивание сельхозкультур, производство сахара, муки, мясное и молочное животноводство. Земельный банк компании составляет 122 тыс. га, общее поголовье КРС — 5,2 тыс., свиней — 21 тыс.

В состав "Укрпроминвест-Агро" входят ООО "Группа "Агропродинвест", ЧАО "ПК Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2". Собственником агрохолдинга является президент Украины Петр Порошенко.

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