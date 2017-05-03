Самарский "Авиакор" заявил о прекращении российско-украинского проекта по выпуску Ан-140

Одна из причин остановки проекта — "отсутствие сотрудничества с разработчиком самолета Ан-140-100 — госпредприятием "Антонов" — в части внесения конструкторских изменений и модернизации самолета Ан-140, а также замены поставщиков комплектующих изделий". Об этом сообщает информационное агентство RNS.

В то же время отмечается, что Ан-140-100 является единственным в России региональным самолетом, предназначенным заменить самый массовый самолет времен СССР — Ан-24. "По своим техническим и эксплуатационным характеристикам Ан-140 превосходит зарубежные аналоги, особенно в части эксплуатации в условиях низких температур и необорудованных аэродромов", — говорится в отчете.

В отчете отмечается отсутствие перспектив и у второго проекта, который реализовывал самарский "Авиакор", — производство и послепродажное обслуживание пассажирских самолетов Ту-154М. "В связи с постепенным выводом самолета Ту-154 из эксплуатации по причине естественного устаревания парка самолетов и его низких эксплуатационных и экономических показателей вероятность достройки самолетов Ту-154 стремится к нулю. Потенциал развития данного направления бизнеса отсутствует ввиду того, что разработчик самолета не предполагает дальнейшей модификации проекта Ту-154", — говорится в отчете.

При этом отмечается, что, поскольку еще около 25 самолетов Ту-154 будут находиться в эксплуатации в государственной авиации не менее 5–10 лет, "предприятие будет обеспечивать эксплуатирующие организации запасными частями, проводить капитальные ремонты в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией". Прогнозируется закрытие данного направления бизнеса к 2019 году. С учетом того, что в будущем Ту-154 будут выведены из эксплуатации, "предполагается заменить данный вид бизнеса на проведение обслуживания и ремонта других типов воздушных судов, в том числе и импортного производства", — говорится в отчете.

Кроме того, компенсационным заказом для предприятия является участие в работах по модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (ВП-021), выпускавшихся ранее самарским авиазаводом. Также в планах предприятия освоение выполнения капитального ремонта самолетов Ту-95МС и производство особо востребованных запасных частей для воздушных судов данного типа в интересах Минобороны РФ.

"В целом динамика производственной деятельности предприятия — тенденция к спаду", — говорится в отчете.

Государственное предприятие "Антонов" выиграло в судебном споре у ОАО "Авиакор — авиационный завод" (Россия, Самара) в Арбитражном суде Самарской области в деле о выплате $2,9 млн вознаграждения (роялти) за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов. Об этом сообщает юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", которая защищала интересы украинского госконцерна.

"Решением суда от 4 июля 2016 года исковые требования ГП "Антонов" на сумму более $2,9 млн были удовлетворены и подлежат взысканию в пользу нашего клиента", — сообщил старший партнер юрфирмы Роман Марченко.