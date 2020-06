Устойчивые проекты "Фармак", ДТЕК, FilmUA Group и ПУМБ на Саммите лидеров ООН

Руководители компаний "Фармак", ДТЕК, "Капарол Украина", FilmUA Group, которые являются членами наблюдательного совета Глобального договора ООН в Украине, выступили на главной сцене Саммита лидеров, который проходил в этом году оналайн и собрал более 20 000 участников из 18 стан мира.

А также в панельных дискуссиях приняли участие участники программы Young SDG Innovators — команды компаний ПУМБ, "Фармак", ДТЕК, EPAM.

Топ-менеджеры украинских компаний представили инициативы, направленные на достижение Целей устойчивого развития.

Изменение климата и справедливая трансформация

Развитие источников возобновляемой энергии и уменьшение выбросов парниковых газов невозможно без государственной поддержки развития инновационных технологий и внедрений экологичных решений в деятельность компаний. К такому выводу пришли участники дискуссии "Изменение климата и справедливая трансформация" (Climate Change and a Just Transition) из Украины, Грузии, Польши и Турции. Причем речь идет не только о финансовой поддержки, но и о сбалансированной политике государства, которая создала бы равные возможности для всех стейкхолдеров.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук озвучил стратегическую цель группы ДТЭК — до 2040 года достичь углеродной нейтральность за счет трансформации портфеля генерирующих мощностей. Он отметил, что компания с 2018 года является активным участником Европейской платформы по справедливой угольной трансформации.

"В Украине более 250 тысяч людей, которые зависят от работы угольной отрасли. Это не только сотрудники предприятий, но и жители моногородов, где работают шахты. В ДТЭК Энерго работает более 30 тысяч шахтеров", — отметил Дмитрий Сузарук. По его словам задача компании — способствовать появлению новых рабочих мест и обеспечивать трансформацию регионов на локальном, национальном и международном уровнях Он рассказал о пилотном проекте трансформации в Доброполье, где работают угледобывающие предприятия компании, о том, что уже есть наработки по водоснабжению и отоплению в Доброполье. ДТЭК предоставляет в этом проекте экспертизу и ресурсы. Роль государства — разработать регуляторные инициативы и механизмы для обеспечения этого справедливой трансформации, отметил гендиректор ДТЭК Энерго.

В Украине правительсвом создан Координационный центр трансформации угольной промышленности, а Европейская комиссия вместе c международными финансовыми институтами финализирует программу угольной трансформации для Западных Балкан и Украины, которая предоставит экспертные знания и поддержку стран в переходный период.

Сила партнерства во времена кризиса

Сила партнерства во времена кризиса и восстановления Кризис COVID-19 подчеркивает необходимость сильных институтов, многогранности глобального и местного партнерства. Такой вывод сделали участники дискуссии "Сила партнерства во времена кризиса и восстановления" (The Power of Partnerships in a Time of Crisis and Recovery) государственного и общественного сектора из Украины, Польши, Сербии, Грузии и Турции.

Украинские проекты:

Исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк рассказал о партнерстве государства и бизнеса в борьбе с пандемией. Компании объединили усилия для обеспечения медицинских учреждений по всей стране необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты. В том числе "Фармак" вместе с благотворительным фондом семьи Жебровских обеспечил аппаратами ИВЛ, лекарствами и другим оборудованием палаты интенсивной терапии 17 больниц различных областей Украины и военный госпиталь. Государство, в свою очередь, упростило регистрацию лекарственных средств, необходимых для борьбы с пандемией. Введена нулевая ставка акцизного налога на спирт, используемый для производства дезинфекторов, а импорт медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом, согласно закону, проводится в первую очередь, без пошлин и налогов.

Генеральный директор FILM.UA Group Виктория Ярмощук привела пример партнерства компании с энергетическим сектором, который во время карантина нон-стоп обеспечивает свет, интернет и работу больниц. В карантин сотрудники ТЕС, операторы сетей распределения и газодобычи оказались в условиях изоляции на рабочих местах, часто им приходилось оставаться там по несколько недель, а иногда и месяцев. Для них в онлайн-формате показали украинские фильмы производства FILM.UA Group, а актеры, там игравшие, присоединились к онлайну, чтобы рассказать о съемках.

Young SDG Innovators

Украинские проекты были представлены в рамках динамического павильона Young SDG Innovators Lounge. Здесь обсуждали возможности применения инновационного мышления и технологий для ускорения инноваций ради устойчивого развития. А также о том, кто может стать агентами изменений в своих компаниях.

Такими агентами изменений стали участники 10-месячной международной программы "Молодые инноваторы в устойчивом развитии" (Young SDG Innovators Program). В июне закончилась 10-месячная международная образовательная программа "Молодые инноваторы в устойчивом развитии" (Young SDG Innovators Program). На SDG Futures Lab 10 команд из 10 стран представили разработанные во время участия в программе концепты или прототипы проектов. А их потенциал оценили эксперты по инновациям и устойчивому развитию.

Украинские проекты:

О проекте impact-инвестирования в социальные предприятия, работающие над Целью устойчивого развития # 10 — преодоление неравенства рассказал команда банка ПУМБ.

Экологическую образовательную программу для школьников "БудьEkoSmart" представила команда инноваторов молодежного движения ДТЭК Энерго. Первый видео-урок программы уже доступен на Youtube-канале ДТЭК.

3 июля присоединяйтесь к участию в онлай-конференции "Устойчивый бизнес", которую организует бизнес/медиа бюро еkonomika+. За 8 часов 15 спикеров — владельцы бизнеса и топ-менеджеры компаний, поделятся инсайтами по построению устойчивого бизнеса в Украине. А также будут презентованы кейсы КСО, образовательные и инфраструктурные программы, а также инициативы по созданию отраслевых кластеров. Детальней о ивенте и спикерах.