Самолет Зеленского модернизируют спутниковой связью за 32,4 млн грн

Самолет Аirbus А319-115 (заводской номер 3260, государственный регистрационный знаки UR-ABA), которым пользуется президент Украины Владимир Зеленский, усовершенствуют спутниковой связью стоимостью 32,4 млн грн.

Об этом со ссылкой на сайт системы электронных закупок Prozorro сообщает издание "Наші гроші".

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Заказчиком модернизации самолета является Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации.

По информации издания, это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит / с. Срок гарантийного обслуживания составляет два года.

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Стоимость договора оказалась на 15% ниже начальной цены в 38,01 млн грн.

Закупку провели с третьей попытки. Ранее открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн и 35 млн грн не состоялось из-за представления менее двух тендерных предложений.

Конкурентами были ООО "БЕЙНЛЕУМИ Украина" Константина Безымянного и фирма Eclipse Global Connectivity (Франция).

Последняя закрыла все свои документы как конфиденциальные, кроме нескольких сертификатов, выданных фирме E A D Aerospace Airworthiness (Франция).

Etihad Airways Engineering через компанию Etihad Aviation Group принадлежит правительству Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании "Украина", однако после выборов передумал.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский продал свой дом и решил временно жить в государственной резиденции, хотя ранее заявлял, что не собирается этого делать.