Samsung представила новые флагманы из серии Galaxy S и гибкий телефон Galaxy Z Flip

На ежегодном мероприятии в Сан-Франциско Samsung представила новую серию флагманских смартфонов Galaxy S: Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. А также гибкий телефон Galaxy Z Flip и новые наушники Galaxy Buds+. Цены смартфонов начинаются от $999 и достигают отметки $1,600.

Основной флагман, Samsung Galaxy S20 представлен в трех вариантах: S20, S20+ и S20 Ultra. Их цена — $999, $1199 и $1399 соответственно.

Что внутри у смартфонов

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Размер дисплея для S20 составит 6,2 дюйма, для S20+ — 6,7 дюйма, а для S20 Ultra — 6,9 дюйма. У всех трех дисплеев частота 120 Гц. Также все три модели поддерживают 5G.

Что касается возможностей фотографирования, то у S20 есть три камеры, самая большая из них- телеобъектив с 64-мегапикселями. В S20+ и S20 Ultra встроено четыре камеры. Одна из камер в S20 Ultra использует широкоугольный объектив со 108-мегапиксельной камерой.

Также S20 и S20+ будут поддерживать 30-кратный зум. А в S20 Ultra будет 100-кратный "Space Zoom". Все три телефона будут снимать видео 8K. У всех трех телефонов будет функция "Single Take", которая из одного короткого видео может сделать бумеранг, циклический клип, извлечь фото и т.д.

Внутри смартфонов будет процессор Exynos 990. Объемы оперативной памяти у младшей модели — 8 ГБ, старшей — 12 ГБ и в топовой версии — 16 ГБ. Базовый объем встроенной флэш-памяти — 128 ГБ.

Ёмкость аккумулятора составит 4000 мАч (Galaxy S20), 4500 мАч (Galaxy S20+) и 5000 мАч (Galaxy S20 Ultra). Также поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка.

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Официальный старт продаж смартфонов Samsung Galaxy S20 в Украине состоится 12 марта 2020 года. Но уже сейчас доступен предварительный заказ на эти устройства, — сообщает nv.ua

Цены на новые флагманы Samsung в Украине ожидаются такие: Galaxy S20: 26 999 грн (8/128 ГБ), Galaxy S20 +: 29 999 грн (8/128 ГБ), Galaxy S20 Ultra: 37 999 грн (12/128 ГБ).

Новый гибкий телефон

Кроме того, Samsung показала свою "раскладушку" с гибким экраном — Galaxy Z Flip. Заказать телефон можно будет с 14 февраля. А его цена составляет $1380.

Экран в развернутом виде достигает 6,7 дюйма. В сложенном состоянии небольшой внешний дисплей отображает уведомления, индикатор работы аккумулятора, а также позволяет сделать быстрые селфи. У Galaxy Z Flip также есть своего рода наполовину развернутый режим в стиле ноутбука, который Samsung называет "режимом Flex", который, по мнению компании,подходит для видеозвонков в режиме громкой связи.

Скриншот с презентации Samsung

В компании уверяют, что сложить и разложить смартфон можно минимум будет 200 000 раз.

Обновление наушников

Свое обновление получили и беспроводные наушники Galaxy Buds +. В них улучшено качество звука и увеличено количество микрофонов с двух до трех. Samsung заявляет, что Buds + должны работать до 11 часов при полной зарядке. В наушниках не будет функции шумоподавления, как ожидалось. Это позволило компании установить цену на наушники значительно ниже, чем у их основного конкурента — AirPods. Наушники от Samsung будут стоить $149, а заказать их можно будет уже с 14 февраля.

Напомним также, что другой южнокорейский гигант, компания LG, заявила, что собирается выпустить весной новый флагман. У смартфона будет четыре основные камеры, четыре микрофона и батарея емкостью 5000 мА/ч. Новой моделью станет V60 ThinQ.