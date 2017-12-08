Самые доходные и расходные статьи в бюджетной энергетике-2018

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом в 81,85 млрд грн (до 2,5% от ВВП). Одними из основных статей доходов и расходов относятся к энергетической отрасли. Например, годовой объем субсидий на коммунальные услуги сравним с бюджетом Министерства внутренних дел или Министерства обороны.

Традиционно в законе о бюджете прослеживаются три тенденции: энергетика — дорогая отрасль, а неэффективная энергетика — очень дорогая. Но если она эффективна, то может быть и весьма прибыльной.

Капитальная стройка

Традиционно крупные инфраструктурные проекты в Украине выполняются за кредитные средства международных финансовых организаций (МФО). 2018 год исключением не станет — продолжат выполняться кредитные договора с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Кредитным учреждением по восстановлению (KfW).

В 2018 году продолжится проект НЭК "Укрэнерго" с МБРР: из 378,425 млн евро долгосрочного кредита на повышение надежности поставки электроэнергии Украина получит 603 млн грн и еще 26,7 млн грн на реформу энергосектора.

На реконструкцию гидроэлектростанций госкомпании "Укргидроэнерго" в 2018 году направят 167 млн грн из 200 млн евро кредита ЕБРР. Всего на реконструкцию ГЭС "Укргидроэнерго" получит 843,448 млн грн.

ЕБРР также кредитует проект ремонт магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород для "Укртрансгаза": из 150 млн евро кредита в 2018 году используют 75 млн грн. Всего в 2018-м "Укртрансгаз" получит на этот проект 100 млн грн.

"Укрэнерго" в рамках сотрудничества с ЕБРР получит 124,6 млн грн (из 150 млн евро) на строительство воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС — Киевская и 257,84 млн грн (из 175 млн евро) на строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская. При этом, суммарно на проекты в 2018-м планируют направить 1,644 млрд грн.

KfW предоставит "Укрэнерго" 250 млн грн (из 40,5 млн евро кредита) на модернизацию подстанций и 211,2 млн грн на реконструкцию трансформаторных подстанций на востоке Украину (из 150 млн евро кредита).

Бюджетная эффективность

На субсидии из госбюджета в 2018 году планируют направить 70,992 млрд грн — на 15 млрд грн больше, чем в первом варианте бюджета. На закупку твердого топлива субсидии остались на прежнем уровне — 2,715 млрд грн.

Однако хватит ли этих денег — большой вопрос. Как писало Delo.UA, у правительства есть проблемы со своевременным перечислением субсидий. В частности, еще в начале июня закончились деньги на субсидии на весь 2017 год и Кабмину пришлось дважды выделять дополнительные средства. К концу года расходы на субсидии выросли до 69 млрд грн.

Видимо в правительстве не рассчитывают повышать цену на природный газ, несмотря на давление со стороны Международного валютного фонда.

Зато в Кабмине прислушались к критике по поводу финансирования энергоэффективности: сохранили программу "теплых" кредитов от Госэнергоэффективности, исправили ошибку с выделением средств для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). В сентябрьском варианте госбюджета на кредиты ОСМД запланировали всего 9 млн грн из общей суммы в 400 млн грн. В окончательном варианте бюджета для ОСМД предусмотрели 190 млн грн, а на кредитование физических лиц — 199 млн грн.

Еще больше денег предусмотрено на функционирование Фонда энергоэффективности — 1,6 млрд грн. Это в четыре раза больше, чем планировалось в сентябре.

Цена неэффективности энергопредприятий в бюджете тоже есть — в расходах на государственных угольные предприятия.

На ликвидацию убыточных угледобывающих и перерабатывающих предприятий запланировано 752,928 млн грн. На погашение долгов шахт за электроэнергию — 1,4 млрд грн (хотя по состоянию на октябрь 2017 суммарная задолженность госшахт за электроэнергию составляла свыше 11 млрд грн).

В противоположность долгам и ликвидации, на кредиты для закупки оборудования и переоснащение угольных предприятий планируют выделить всего 300 млн грн, на мероприятия по охране труда — 100 млн грн, на горноспасательные работы — 290 млн грн.

Поддержка строительства, вернее, безаварийное содержание шахты №10 "Нововолынская" обойдется в 10 млн грн.

Пополнение счета

За наполнение бюджета отвечают предприятия нефтегазового комплекса. Например, свыше 36 млрд грн правительства ждет от газо- и нефтедобытчиков. Государство соберет 29,051 млрд грн ренты на добычу природного газа, 4,876 млрд грн за добычу нефти и 3,023 млрд грн за добычу газового конденсата.

Также депутаты хотят роста отчислений НАК "Нафтогаз Украины" в государственный бюджет — в 2018 году компания должна заплатить 75% чистой прибыли в качестве дивидендов. Отметим, что по итогам 2016 года НАК заплатил 13,3 млрд грн дивидендов — 50% чистой прибыли. По итогам первого полугодия 2017 года компания отчиталась о росте чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — с 19,344 млрд грн до 23,337 млрд грн.