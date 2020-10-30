Транспорт 1 час назад

Самые загруженные отделения "Укрпочты" начнут работать без выходных

Новый график позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях

Фото: Facebook/Укрпошта Фото: Facebook/Укрпошта
Фото: Facebook/Укрпошта

С 1 ноября 2020 года 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19.

"Укрпочта продолжает удивлять своими современными подходами к работе и обслуживания клиентов. По решению руководства, с 1 ноября компания начинает работать без выходных в 250 самых загруженных отделениях. Все для безопасности и комфорта клиентов", — прокомментировал министр.

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Ранее Криклий заявлял, что "Укрпочта" до конца 2020 года планирует запустить в населенных пунктах еще шести областей — Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой — 500 передвижных почтовых отделений.

По словам Криклия, запуск мобильных почтовых отделений позволит обеспечивать современными и доступными услугами жителей даже самых отдаленных уголков Украины.

Напомним, с 1 июня все отделения Укрпочты по всей Украине возобновили свою работу по обычному докоронавирусному графику.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта", как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам, в частности, пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса.

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