Самым прибыльным международным ЖД-направлением из Украины стала Москва

В 2019 году самым прибыльным поездом международного направления был "Киев — Москва" с показателем прибыли 145,2 млн грн.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Отмечается, что в поезде "Киев — Москва" в прошлом году предложено 339 тысяч 414 мест, из которых продано 253 тысячи 530.

На втором месте среди международных направлений по прибыльности оказался поезд "Кривой Рог — Москва" с показателем 95,7 млн грн (из предложенных 173 тысяч 50 мест реализовано 141 тысяча 708), на третьем — Одесса-Москва с 54,9 млн грн (из 140 тысяч 518 мест реализовано 116 тысяч 146), на четвертом — "Одесса — Перемышль" с 22,2 млн грн (из 106 тысяч 392 мест реализовано 80 тысяч 298), на пятом месте — "Киев — Санкт-Петербург" с 16 млн грн (из 57 тысяч 432 мест реализовано 33 тысячи 81).

При этом самыми убыточными были признаны направления "Хмельницкий — Москва" с убытком в 4,5 млн грн (из 91 тысячи 767 продано 54 тысячи 656) и "Львов — Перемышль" с 3 млн грн (из 30 тысяч 816 продано 15 тысяч 580).

Напомним, ранее сообщалось, что Москва остается самым денежным направлением в международных пассажирских перевозках "Укрзализныци" на протяжении многих лет.

Так, за 5 месяцев 2019 года поезд №5/6 Киев- Москва принес 117,7 млн грн. Это почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2018 года (64,5 млн грн).