СБУ ликвидировала схему продажи некачественных и краденых деталей для ЖД-вагонов (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и прекратила противоправную схему установки на грузовые вагоны частных железнодорожных компаний некачественных запасных частей.

Как отмечают в СБУ, эксплуатация подвижного состава с такими деталями могла привести к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах железнодорожной отрасли.

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По информации ведомства, одна из коммерческих структур наладила производство и реализацию широкого спектра запчастей ненадлежащего качества и неизвестного происхождения.

Правоохранители провели обыски по месту подпольного производства и хранения запчастей, во время которых обнаружили и конфисковали оборудование для подделки деталей и фальсифицированную продукцию на почти 2 млн грн.

В рамках досудебного расследования СБУ инициировала ряд экспертиз. Они подтвердили фальсификацию идентификационных признаков запасных частей, а также установили их предварительную эксплуатацию на грузовых вагонах "Укрзализныци".

Сейчас на проявленную некачественную продукцию наложен арест.

Разоблачение сделки проводилось Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях при координации и совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, со следственным управлением Нацполиции Луганской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, в декабре 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала деятельность группы лиц, продававших контрафактные комплектующие для железнодорожного транспорта.