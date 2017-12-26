СБУ разрешила поляку Станчаку возглавлять "Укртрансгаз"

26 декабря 2017, 14:53
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На этой неделе со Станчаком будет подписан трудовой контракт

СБУ разрешила поляку Станчаку возглавлять Увеличить картинку

Служба безопасности Украины предоставила Павлу Юзефу Станчаку разрешительные документы, необходимые для работы главой ПАО "Укртрансгаз". Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"СБУ согласовало. Ожидаем, что на текущей неделе будет подписан контракт (трудовое соглашение со Станчаком)", — отметили в пресс-службе во вторник.

Как сообщалось, "Нафтогаз" утвердил Станчака президентом УТГ еще в августе 2017 года, однако СБУ тогда не оформила ему разрешительные документы, необходимые для начала выполнения обязанностей на этой должности.

Назначение Станчака получило одобрение наблюдательного совета "Нафтогаза", а благодаря новым уставам НАК как акционер может назначать руководство дочерних компаний без дополнительных согласований с собственным акционером — Кабинетом министров.

Станчак в 2003-2004 годах работал в польском аналоге "Нафтогаза" — PGNiG. Он отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и создание независимого оператора ГТС в Польше — Gaz-System S.A. Аналогичный путь должны пройти "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" в соответствии с внедрением требований Третьего энергопакета.

В ноябре "Нафтогаз Украины" перевел Станчака на должность вице-президента "Укртрансгаза".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: укртрансгаз 30019801 , сбу , нафтогаз 20077720 , павел станчак

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СБУ разрешила поляку Станчаку возглавлять
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