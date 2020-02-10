Энергетика 2 часа назад

СБУ пресекла кражу государственного газа на 250 млн гривен

В спецслужбе установили, что злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов

СБУ пресекла кражу государственного газа на 250 млн гривен СБУ пресекла кражу государственного газа на 250 млн гривен
Фотоколлаж: 112 Украина

Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины пресекла противоправную сделку с присвоением природного газа, который находился в распоряжении Министерства финансов для использования предприятиями бюджетной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили, что злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов. Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 млн кубометров природного газа", — сказано в сообщении.

В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и "Нафтогазом" удалось блокировать проведение сделки и предупредить убытки государства на почти 250 млн грн.

Кратко и по делу в Telegram

Начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

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Напомним, ранее заместитель директора дивизиона "Интегрированный газ" и директор Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" в интервью Delo.ua рассказал, что квартальная цена, которую предлагает "Нафтогаз" — 6,6 тысячи грн за 1 тысячу кубометров с НДС без транспортировки, что на 12% ниже, чем цена первого квартала 2019 года.

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