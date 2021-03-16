"Що нового в мобільному додатку мережі заправок UPG?

Великі мережі автозаправних станцій активно розвиваються в діджитал напрямку та інвестують у розвиток своїх мобільних додатків. Особливо це актуально під час пандемії, коли компанії, якщо й не переходять остаточно до онлайн формату, то додають більше опцій, які можна зробити за допомогою смартфона.

Мережа автозаправних комплексів UPG не є винятком. У додатку UPG є багато корисних функцій, які допомагають заощаджувати та дізнаватися потрібну інформацію в дорозі.

Наприклад, за допомогою додатка можна купувати запас пального наперед з додатковими знижками, що вигідно при змінах світових цін на нафту або курсу валют. Додаток можна завантажити за цим посиланням.

Нещодавно UPG оновили мобільний додаток. Відтепер він доступний на платформах Android та iOS.

Що нового?

Купівля їжі онлайн

Тепер у додатку UPG можна не тільки купувати бензин і дизельне пальне зі знижкою 50 коп/л і газ зі знижкою 30 коп/л, а й страви фірмового VIVO cafe. Наразі до купівлі онлайн доступні гарячі напої та бургери. На всі гарячі напої та бургер-сети діє знижка 10% при купівлі онлайн.

Як придбати страви VIVO cafe за допомогою додатку?

Зайдіть в розділ "Кафе" Оберіть зручний АЗК для отримання замовлення Додайте до кошика гарячий напій, бургер або бургер-сет Оплатіть покупку зручним способом (Masterpass, Apple Pay, Google Pay) Відскануйте QR-код на касі АЗК та спишіть придбані товари зі "Скриньки UPGgood"

Оновлений інтерфейс

В оновленому додатку інтерфейс став зрозумілішим і зручнішим для користування, а розблокувати додаток можна за допомогою Face ID або Touch ID.

Крім цього, користувач може поміняти стандартну світлу тему інтерфейсу на темну, а у вкладці "Мережа АЗК" за допомогою оптимізованих фільтрів знайти найближчий АЗК.

Систематизована історія транзакцій

Раніше ми отримували негативні коментарі, пов'язані з тим, що клієнт бачив кількість бонусів на рахунку, але не розумів, чому дорівнює ця сума у грошовому еквіваленті.

Тепер в історії транзакцій клієнт бачить не тільки бонусні бали, а й суму в гривнях, яку він може списати.

Нижче в додатку систематизовані всі покупки користувача, включаючи пальне, товари в маркеті UPGgood і VIVO cafe. Історія транзакцій містить інформацію про номер АЗС, покупки, сплачену суму та кількість нарахованих бонусів.

За допомогою додатку UPG користувач має можливість дізнатися про останні акції компанії, купити пальне і їжу заздалегідь, побудувати маршрут до найближчої заправки та переглянути історію транзакцій.

Компанія повідомляє, що попереду ще багато функцій, які вона планує впровадити в мобільний додаток.

Завантажуй та оновлюй додаток UPG в App Store та Google Play Market.

ДОВІДКА

Мережа автозаправних комплексів UPG належить українському підприємству "УКРПАЛЕТСИСТЕМ". Вона представлена на паливному ринку України у 16 областях, налічує 70 об’єктів і стрімко розвивається далі.

UPG реалізує виключно високоякісне пальне виробництва Мозирського НПЗ, Республіка Білорусь. Це одна з небагатьох українських мереж, яка має єдиного постачальника пального, що гарантує стабільну високу якість на будь-якому автозаправному комплексі. Усе пальне, що реалізується у цій мережі, не містить жодних присадок та домішок.

Підприємство також володіє одним із найбільших парків бензовозів в Україні та має власні нафтобази у різних регіонах для зручності та оперативної логістики. Також мережа АЗК UPG вона розвиває програму лояльності UPGgood та мережу ресторанів VIVO сafé.