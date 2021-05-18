Секрети успіху з Китаю: чому можна навчитись на Сході

Запрошуємо на цікаву дискусію усіх, хто цікавиться міжнародною політикою, економікою, міжнародними відносинами.

• Чому майбутнє за Китаєм?

• Як ця країна стала успішним гравцем у світовій економіці?

• І чому варто вчити не лише англійську мову, але ще й китайську?



Вже 26 травня о 18.00 в малому конференц-залі "Освіторія Хаб" відбудеться презентація книги Франка Зірена "Майбутнє? Китай!".

Автор повністю розвінчує стереотип про те, що Китай — це просто "фабрика" світу, яка здатна лише виробляти те, що придумав хтось інший. Крім цього, він розповідає, чому саме Китай відіграє велику роль у світовій економіці та культурі.

Китайська культура — багатогранна та неймовірна, і більше цікавого можна дізнатись від тих, хто близько знайомий з нею!



До обговорення актуальної теми глобального лідерства приєдналися спікери:

• Андрій Вдовиченко, СЕО BURDA MEDIA;

• Дмитро Єфремов, китаєзнавець;

• Макар Таран, американист.

Гості зможуть не тільки придбати книжку "Майбутнє? Китай!", але також задати всі запитання спікерам.

Придбати квиток можна за посиланням.