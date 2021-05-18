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Секрети успіху з Китаю: чому можна навчитись на Сході

26 травня о 18.00 в малому конференц-залі "Освіторія Хаб" відбудеться презентація книги Франка Зірена "Майбутнє? Китай!"

Секрети успіху з Китаю: чому можна навчитись на Сході Секрети успіху з Китаю: чому можна навчитись на Сході

Запрошуємо на цікаву дискусію усіх, хто цікавиться міжнародною політикою, економікою, міжнародними відносинами.
•       Чому майбутнє за Китаєм?
•       Як ця країна стала успішним гравцем у світовій економіці?
•       І чому варто вчити не лише англійську мову, але ще й китайську?

Вже 26 травня о 18.00 в малому конференц-залі "Освіторія Хаб" відбудеться презентація книги Франка Зірена "Майбутнє? Китай!".
Автор повністю розвінчує стереотип про те, що Китай — це просто "фабрика" світу, яка здатна лише виробляти те, що придумав хтось інший. Крім цього, він розповідає, чому саме Китай відіграє велику роль у світовій економіці та культурі.
Китайська культура — багатогранна та неймовірна, і більше цікавого можна дізнатись від тих, хто близько знайомий з нею!

До обговорення актуальної теми глобального лідерства приєдналися спікери:
•       Андрій Вдовиченко, СЕО BURDA MEDIA;
•       Дмитро Єфремов, китаєзнавець;
•       Макар Таран, американист.
Гості зможуть не тільки придбати книжку "Майбутнє? Китай!", але також задати всі запитання спікерам.
Придбати квиток можна за посиланням.

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