Новости компаний 1 час назад

SEO-специалисты‌ ‌30‌ ‌ноября‌ ‌обсудят‌ ‌актуальные‌ ‌вопросы‌ ‌поискового‌ ‌продвижения‌

На мероприятии среди участников разыграют iPhone 13 на 256Gb

SEO-специалисты‌ ‌30‌ ‌ноября‌ ‌обсудят‌ ‌актуальные‌ ‌вопросы‌ ‌поискового‌ ‌продвижения‌ SEO-специалисты‌ ‌30‌ ‌ноября‌ ‌обсудят‌ ‌актуальные‌ ‌вопросы‌ ‌поискового‌ ‌продвижения‌

Прогрессивное цифровое сообщество Украины и ближнего зарубежья затаило дыханье в ожидании топ-ивента в сфере поискового продвижения – Первой SEO-конференции от Collaborator.

Каждый причастный к оптимизации сайта, интернет-магазина или мобильного приложения откладывает рутину и готовится погрузиться в мир топовых SEO-идей, стратегий и кейсов. И это неудивительно. Организаторы провели действительно потрясающую работу, чтобы представить нам 10 мощнейших спикеров с актуальными темами в области поисковой оптимизации.

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Среди топовых докладов мы послушаем:

  • Максима Федорука (Фокстрот) — "SEO для e-commerce: разбор типичных проблем"
  • Сергея Безбородова (JetOctopus) — "5 китов технического SEO большого екомерса. Todo list"
  • Артема Пилипца (SEO7, Школа SEO) — "Чем может помочь статистический анализ в SEO"
  • Ивана Палия (Sitechecker) — "Как и зачем находить ключи-алмазы, о которых ваши конкуренты не догадываются?"
  • Рамазана Миндубаева (TRINET.Group) — "Разработка ссылочных стратегий VS практическое применение"
  • Максима Мельника (Netpeak RadASO) — "ASO в Apple App Store: как продвигать приложения".

Полный перечень спикеров и тем смотрите на сайте Конференции. Своим опытом и скиллами делятся практики из крупных компаний-лидеров рынка.

Любой участник будет в выигрыше уже от того, что увидит полезнейшие выступления. Но организаторам этого показалось мало. И они обещают весь день разыгрывать подарки среди слушателей. Вы сможете выиграть курсы, подписки на сервисы и главный приз от Коллаборатора — iPhone 13 на 256Gb.

Это ли не повод зарегистрироваться прямо сейчас? Заполняйте форму на сайте конференции. 

Мероприятие начнется в 9:00 30 ноября. Приглашаются все желающие и заинтересованные. Количество мест неограниченно.

Не пропустите возможность запастись действительно рабочими идеями по продвижению проектов, а также мощным зарядом SEO-позитива. Увидимся!

Инфопартнер конференции веб-агентство Красный хамелеон

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