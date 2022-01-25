Серьезные отношения: почему GR-специалист должен быть партнером для бизнеса и власти

Какие функции у GR-специалиста в одной из крупнейших торговых сетей в Украине? Какие особенные навыки нужны ему во время кризиса и какие изменения удается продвигать на уровне государства? Обо всем этом рассказала Олеся Оленицкая, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью “METRO Украина”.

Как изменились отношения бизнеса с государством за минувшее десятилетие?

До 2014 года GR-деятельность часто строилась на личных связях, "телефонном праве" и т. д. После Революции достоинства ситуация коренным образом изменилась: пришли новые, продемократические политики. Как раз тогда я присоединилась к МЕТРО — в разгар очередного кризиса, вызванного войной, аннексией украинских территорий, потерей наших торговых центров на востоке и в Крыму.

Однако мы четко дали понять властям, что ничего кроме налогов не платим, работаем честно, прозрачно и, при необходимости, в публичной плоскости. Отраслевые ассоциации — Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация — максимально нас поддерживали и создавали возможности для встреч на уровне руководства Налоговой, Госпотребслужбы, ГСЧС для достижения компромисса по непростым вопросам.

Но все равно это был тактический, реактивный GR. А в 2016-2018 годах мы начали думать о долгой перспективе и стратегических подходах в реформировании определенных отраслей, оказании экспертной и консультативной поддержки властям, создании более системных инициатив. Тогда создали Retail and E-Commerce Committee в АСС, который реализует стратегические инициативы в торговле.

Какие изменения, вызванные пандемией, стали ключевыми в отношениях корпоративного сектора и государства?

Пандемия изменила не только GR-фокус, но и бизнес-фокус в корпоративном секторе. И государство, и бизнес, и простые люди осознали, что мы плывем в одной лодке, поэтому главное здесь взаимопомощь.

METRO исторически имеет хорошо развитое GR-направление и возможность получать опыт с 32 рынков. В основном это страны ЕС, поэтому очень важна оперативная проработка информации о реакции и действиях европейских правительств, направленных на преодоление пандемии.

Часто работа GR-менеджера требует специальных знаний — от юриспруденции до принципов управления. Какие необходимы дополнительные знания, чтобы оставаться эффективным даже в кризисные периоды?

GR-специалист — это лицо компании, он представляет ее на всех уровнях сотрудничества с органами государственной власти. Необходимо ориентироваться в законодательстве, иметь опыт работы в государственном секторе. А во время длительного кризиса чрезвычайно важны навыки коммуникации, умение налаживать контакты, поддерживать прочные отношения со своими стейкхолдерами и даже конкурентами, доносить свое мнение, убеждать и договариваться, выстраивать коалиции для достижения масштабных бизнес-целей, а также стрессоустойчивость, скорость реакции и честность во всем, что ты делаешь, но главное — вера в необратимость положительных изменений в стране.

Что входит в зону ответственности GR-менеджера и как она изменилась? Как пополнился инструментарий антикризисного GR?

Если раньше нередки были случаи давления контролирующих органов на бизнес и GR-специалист должен был из стратега переквалифицироваться в тактика, отражающего атаки власти на бизнес, то теперь усилия обеих сторон вынужденно концентрируются на проблемах преодоления пандемии. Сегодня на первом плане вопросы здравоохранения сотрудников и клиентов, вакцинации, разрешений на грузовые перевозки товаров по территории стран ЕС, обеспечение непрерывной работы торговых центров, особенно во время локдаунов, поддержание конструктивного диалога с государственными органами.

Есть и стратегические инициативы, которые удается реализовать благодаря изменению законодательства. Приведу несколько кейсов win-win GR-проектов METRO:

Компания впервые выиграла тендер в Prozorro на продовольственное обеспечение армии.

Благодаря нашим усилиям отменили большие штрафы за нарушение кассовой дисциплины магазина.

Компания реализовала проект по импорту свежего мяса через третьи страны.

В начале карантина Государственный комитет по защите прав потребителей дал официальное разъяснение правил продажи свежих фруктов и овощей в магазинах.

При содействии компании были внесены изменения в Налоговый кодекс по снижению штрафов за несвоевременно зарегистрированные налоговые накладные.

Как GR-активности крупнейших компаний отрасли могут повлиять на всю сферу? Есть ли в вашем портфолио такие проекты?

Например, принятие законопроекта об упрощении параллельного импорта. Этому предшествовало создание коалиции, в которую вошли все ведущие ритейлеры Украины.

Закон способствовал разрушению ценовых монополий на определенные группы товаров, предоставил возможность белым ритейлерам завозить официально оформленные товары на таможенную территорию Украины, не согласовывая продажную цену с находящимися в Украине правообладателями и предлагая более доступные цены потребителю.

Как вы считаете, необходим специальный закон, регулирующий лоббистскую деятельность?

Украина с пробуксовкой вводит реформы, в которых нуждается экономика: это пенсионная реформа, реформа образования, здравоохранения, судебная реформа и т. д. Это те базовые изменения, без которых невозможно дальнейшее развитие государства. Поэтому говорить о легализации лоббистской деятельности или принятии закона, регламентирующего эту деятельность, сегодня, думаю, рано.

Какие планы компании по GR-направлению и как их реализация повлияет на бизнес?

Одна из основных тем в работе GR-направления в нашей компании — вопрос приведения ставок межбанковских комиссий по карточным транзакциям в Украине к показателям в ЕС. В Украине тариф в шесть раз выше, чем в странах Евросоюза.

Сегодня бизнес вынужден платить 2-3% комиссии, что фактически является скрытым налогом с оборота. Снижение ставок существенно снизило бы финансовое давление на частных предпринимателей и на рынок. В итоге это будет способствовать снижению цен для украинцев.

Основа нашей стратегии — решение масштабных вопросов, требующих долгосрочного подхода и призванных изменить правила игры для всего рынка. Это реформа таможни, автоматизация процессов при ввозе и растаможке товаров, минимизация человеческого фактора на таможне, что поможет ликвидировать коррупцию, максимальная диджитализация всех процессов торговли, внедрение РРО для всех, ликвидация устаревших нормативных документов, мешающих ритейлу двигаться вперед, и т. д.