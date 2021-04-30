Бизнес 50 минут назад

Сервис 104.ua готов работать со всеми участникам рынка газа Украины

Компания отрицает обвинения в монопольном положении

Сервис 104.ua готов работать со всеми участникам рынка газа Украины Сервис 104.ua готов работать со всеми участникам рынка газа Украины

Сервис для потребителей газа 104.ua  предоставляет свои услуги всем компаниям, работающим на конкурентном рынке газа, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Об этом говорится сообщении компании 104.ua

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"Считаем обвинения в монополии беспочвенными, поскольку единственным ограничением сотрудничества с нами есть желание самих компаний. К нам, как к представителям сервиса, представители НАК "Нафтогаз Украины" или их дочерних компаний, не обращались. Надеемся, что от заявлений они перейдут к делу и интегрируются с нашим сервисом, чтобы повысить качество обслуживания своих клиентов и предоставить им лучшие услуги от 104.ua", — отметил директор ООО "104.ua" Юрий Петрук.

Онлайн-платформа 104.ua открывает клиентам любых газовых компаний оптимальные возможности для расчетов за газ и его доставку.  Клиенты 104.ua могут с одного аккаунта управлять лицевыми счетами как у поставщиков газа, так и у операторов ГРМ, независимо от их места расположения. Пользователь может присоединить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов, что особенно актуальны в условиях пандемии, так как позволяет взять на себя заботу о близких.

На платформе 104.ua также реализована функция оплаты в "один клик" по счетам за газ и за его доставку. В таком случае расчет по двум счетам проводится одним платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии.

Интерфейс "Личного кабинета" клиента на 104.ua адаптирован под все виды дивайсов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS

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