Сеть АЗС WOG лишилась одного из соучредителей

Долю Петра Дыминского в сети АЗС WOG выкупили партнеры по бизнесу Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети погибшего Игоря Еремеева — Роман и София. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Издание отмечает, что в феврале 2017 на место ООО "ВОГ Ритейл" (ЕГРПОУ 37821544), в котором Диминскому косвенно принадлежало 25%, пришло ООО "ВОГ Ритейл" (ЕГРПОУ 38740702). Новый "ВОГ Ритейл" контролируют Степан Ивахив, Сергей Лагур и Роман и София Еремеевы.

Как сообщил изданию СЕО WOG Сергей Корецкий, Дыминский вышел из состава участников компании ВОГ в конце 2016 года.

"Это было его решение. Разговор об этом (о выходе Дыминского — ред.) шел внутри группы еще при живом Игоре Еремееве", — отметил Корецкий.

Источник ЭП в группе сообщил, что по внутреннему акционерному соглашению, лицо, которое решило продать свою долю, обязано предложить ее к выкупу партнерам. "Петр Петрович решил выйти, другие выкупить его пакет не отказались", — заявил источник.

По данным издания, Дыминский вышел только из нефтяного бизнеса группы компаний "Континиум".

Отметим, что в январе текущего года генеральный директор WOG Сергей Корецкий на вопрос журналиста Delo.UA ответил, что структура собственности группы не изменилась. Правопреемником Игоря Еремеева по корпоративным и имущественным правам стала его семья. При этом он ничего не прокомментировал о выходе из состава учредителей Петра Дыминского.

Континиум — холдинговая компания, которая координирует ряд бизнес-проектов в Украине. Созданная в 1992 году Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым. Сеть АЗС под брендом WOG, входящая в группу компаний Континиум, является крупнейшей в стране и насчитывает более 500 комплексов во всех областях, а также 32 нефтебазы. Кроме компании WOG, туда входят также компании "КОМО", ЗАО "Галичина", гипермаркет "Там Там" и ряд других активов.

Петр Дыминский является владельцем ФК "Карпаты" и телеканала "ZiK".

В 90-х годах был бизнес-партнером министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Forbes в 2015 году оценил его состояние в $ 103 млн.