Сеть АЗС WOG лишилась одного из соучредителей

26 апреля 2017, 13:07
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Петр Дыминский вышел из соучредителей сети АЗС WOG, продав свою долю бизнес-партнерам

Сеть АЗС WOG лишилась одного из соучредителей | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Долю Петра Дыминского в сети АЗС WOG выкупили партнеры по бизнесу Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети погибшего Игоря Еремеева — Роман и София. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Издание отмечает, что в феврале 2017 на место ООО "ВОГ Ритейл" (ЕГРПОУ 37821544), в котором Диминскому косвенно принадлежало 25%, пришло ООО "ВОГ Ритейл" (ЕГРПОУ 38740702). Новый "ВОГ Ритейл" контролируют Степан Ивахив, Сергей Лагур и Роман и София Еремеевы.

Как сообщил изданию СЕО WOG Сергей Корецкий, Дыминский вышел из состава участников компании ВОГ в конце 2016 года.

"Это было его решение. Разговор об этом (о выходе Дыминского — ред.) шел внутри группы еще при живом Игоре Еремееве", — отметил Корецкий.

Источник ЭП в группе сообщил, что по внутреннему акционерному соглашению, лицо, которое решило продать свою долю, обязано предложить ее к выкупу партнерам. "Петр Петрович решил выйти, другие выкупить его пакет не отказались", — заявил источник.

По данным издания, Дыминский вышел только из нефтяного бизнеса группы компаний "Континиум".

Отметим, что в январе текущего года генеральный директор WOG Сергей Корецкий на вопрос журналиста Delo.UA ответил, что структура собственности группы не изменилась. Правопреемником Игоря Еремеева по корпоративным и имущественным правам стала его семья. При этом он ничего не прокомментировал о выходе из состава учредителей Петра Дыминского.

Континиум — холдинговая компания, которая координирует ряд бизнес-проектов в Украине. Созданная в 1992 году Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым. Сеть АЗС под брендом WOG, входящая в группу компаний Континиум, является крупнейшей в стране и насчитывает более 500 комплексов во всех областях, а также 32 нефтебазы. Кроме компании WOG, туда входят также компании "КОМО", ЗАО "Галичина", гипермаркет "Там Там" и ряд других активов.

Петр Дыминский является владельцем ФК "Карпаты" и телеканала "ZiK".

В 90-х годах был бизнес-партнером министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Forbes в 2015 году оценил его состояние в $ 103 млн.

По материалам: Экономическая правда
Раздел: > >
Теги: wog 38390515 , азс

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Сеть АЗС WOG лишилась одного из соучредителей | Энергетика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.63
EUR EUR - - 29
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.94 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.