Бизнес 30 минут назад

Магазины "Антошка" продолжат продажу детского питания и средств гигиены во время карантина

Такие категории товаров, как игрушки, автокресла, мебель, одежда и обувь будут продаваться онлайн с бесплатной доставкой до 31 марта

Магазины "Антошка" продолжат продажу детского питания и средств гигиены во время карантина Магазины "Антошка" продолжат продажу детского питания и средств гигиены во время карантина
Фото: "Антошка"

Магазины "Антошка" обеспечивают покупателей специализированным детским питанием и предметами гигиены на период карантина. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там напомнили, что согласно постановлению Кабинета Министров от 17 марта 2020 года, разрешена торговля продуктами питания и средствами гигиены. А потому, строго соблюдая решения правительства и понимая важность карантина, магазины "Антошка" приостановили свою работу по следующим направлениям: закрыли все услуги, кафе, детские площадки и парикмахерские.

Также в магазинах закрыты к продаже все другие категории товаров, а именно: игрушки, автокресла, мебель, одежда и обувь. Они остаются доступными только через заказ в интернет-магазине antoshka.ua.

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При этом магазины "Антошка" продолжают свою работу, предоставляя покупателям возможность приобрести только специализированное детское питание, смеси для грудного вскармливания, детские каши, пюре, а также подгузники и средства гигиены по уходу за малышами.

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Для того, чтобы защитить здоровье покупателей и персонала, уборку залов и поверхностей в магазине теперь делают чаще, с применением специальных дезинфицирующих средств. С особым вниманием очищаются полки, прикассовые зоны и демонстрационные столы. Также контролируется состояние здоровья, температура тела и отсутствие симптомов вируса у персонала магазинов.

В компании подчеркнули, что основная задача "Антошки" — сделать пребывание на карантине максимально комфортным для родителей и детей.

При этом весь ассортимент магазина можно приобрести онлайн на antoshka.ua, с доставкой на дом или в ближайшие работающие отделения "Новой Почты". До 31 марта 2020 года интернет-магазин antoshka.ua предоставляет бесплатную доставку товаров по Украине, без ограничений по сумме заказа.

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