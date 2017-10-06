Северный ГОК недоплатил налогов на 1,3 млрд гривень — СМИ

06 октября 2017, 19:47
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Государственная фискальная служба доначислила Северному ГОКу 1,3 млрд грн налогов и намерена проверить другие ГОКи группы "Метинвеста", сообщают СМИ

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Государственная фискальная служба (ГФС) в ходе налоговой проверки Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", обнаружила недоплату предприятием 1,3 млрд грн в бюджет на протяжении 2012-2016 годов.

"Есть большое опасение, что горно-обогатительные комбинаты недоплачивают рентную плату, причем в значительных размерах", — сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в ГФС.

Он уточнил, что из указанной по СевГОК суммы доначислений на рентную плату приходится 875 млн грн. По его словам, в сложившейся ситуации ГФС считает необходимым проверить уплату налогов другими предприятиях группы "Метинвест".

Delo.UA направило запрос в пресс-службу группы "Метинвест" с просьбой прокомментировать эту информацию, однако к моменту публикации новости ответа мы не получили.

Северный ГОК — крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с законченным циклом подготовки доменного сырья — железорудного концентрата с содержанием железа 66% и окатышей с содержанием железа 62,3% и 63%.

СевГОК в 2016 году увеличил чистый доход на 13,3% — до 15,11 млрд грн, получив чистую прибыль 3,61 млрд грн, тогда как в 2015 году был зафиксирован чистый убыток 1,21 млрд грн.

В минувшем году комбинат увеличил производство товарных окатышей на 15,5% — до 8,88 млн тонн, но снизил концентрат на 11,5% — до 11,64 млн тонн.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского.

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: гмк , руда , метинвест , гфс , рента , налоги , ринат ахметов , вадим новинский

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