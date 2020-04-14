Энергетика 30 минут назад

Shell решила выйти из совместного энергетического проекта с "Газпром нефтью"

В Shell заявили, что решение обусловлено "негативным воздействием внешних факторов"

Shell решила выйти из совместного энергетического проекта с "Газпром нефтью" Shell решила выйти из совместного энергетического проекта с "Газпром нефтью"
Фото: Национальная Ассоциация

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выходит из проекта создания совместного предприятия "Меретояханефтегаз" с российской "Газпром нефтью", сообщает Deutsche Welle.

В Shell заявили, что решение обусловлено "негативным воздействием внешних факторов". Российская сторона подчеркнула, что продолжит разработку активов самостоятельно и планирует до конца года ввести в эксплуатацию Тазовское месторождение.

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Позиция европейской компании по сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с "Газпром нефтью", заверили в Shell.

В частности, в марте стороны закрыли сделку о расширении совместного предприятия по разработке группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе.

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Shell и "Газпром нефть" подписали соглашение о создании СП в июне 2019 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Предполагалось, что в совместное предприятие войдут Меретояхинское месторождение, а также Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Эксперты оценили геологические запасы проекта в 1,1 млрд тонн нефти.

Напомним, ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз", совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell, в 2014 году получило право на геологическое изучение участков Юильский-4, Юильский-5 и Южно- Лунгорский-1 в Ханты-Мансийском АО.

В декабре прошлого года стало известно, что самое известное в мире нефтяное месторождение Brent в Северном море, которое дало название одноименному эталонному сорту "черного золота", иссякнет через год. Месторождение Brent находится в северной части грабена Викинг Центрально-Североморской рифтовой системы Североморского нефтегазоносного бассейна. Было открыто в июле 1971 года. Разрабатывается компанией Royal Dutch Shell.

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