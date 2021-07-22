Потребрынки 1 час назад

Широкий вибір кераміки. У Києві на проспекті Лобановського відкривається новий "Агромат"

"Агромат" підтримує європейські тенденції, тому тут працюватимуть лише висококваліфіковані професіонали. Вони зможуть не лише надати детальну інформацію по кожному виду продукції, але й з задоволенням допоможуть спроєктувати клієнту нову ванну

Широкий вибір кераміки. У Києві на проспекті Лобановського відкривається новий "Агромат" Широкий вибір кераміки. У Києві на проспекті Лобановського відкривається новий "Агромат"
PR-материал

Новий магазин торговельної мережі "Агромат" порадує мешканців Київщини своїм відкриттям. Грандіозна презентація планується на 24 липня 2021 року.

У продажу доступний великий асортимент високоякісної сантехніки, понад 1000 видів керамічної плитки вітчизняних та закордонних брендів. Тепер сучасну продукцію можна вільно застосувати для втілення своїх дизайнерських рішень і мешканцям Києва, а кваліфіковані спеціалісти мережі обов'язково проведуть безплатну консультацію.

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Мережа "Агромат" уже давно користується популярністю на українському ринку кераміки, а відкриттям нового магазину лише закріпить свої позиції. Нову торговельну точку можна знайти за адресою: м. Київ, вул. Лобановського, 120.

"Агромат" радо прийме охочих відвідувачів, адже його головний принцип роботи — індивідуальний та професійний підхід до кожного клієнта. Важливою задачею працівників являється не лише продаж тієї чи іншої продукції, але й забезпечення комфорту для покупців.

Не секрет, що "Агромат" підтримує європейські тенденції, тому тут працюватимуть лише висококваліфіковані професіонали. Вони зможуть не лише надати детальну інформацію по кожному виду продукції, але й з задоволенням допоможуть спроєктувати клієнту нову ванну.

"Агромат" вважається найбільшим імпортером кераміки вже більше ніж 25 років поспіль. Головним здобутком торговельної мережі є наявність 23 магазинів в містах України. Асортимент продукції нараховує понад 200 000 одиниць товару. Широкий спектр продукції входять: душові кабіни, безобідкові підвісні унітази, дзеркала в найсучасніших варіантах.

Компанія подбала про споживачів. Тому крім безпосереднього відвідування магазину покупець також зможе переглянути весь асортимент в онлайн-магазині. Достатньо лише відвідати сторінку https://shop.agromat.ua/. 

Тут у декілька кліків можна зробити покупку та замовити доставлення додому.
Важливо! "Агромат" надає можливість оформити доставку навіть за кордон на вигідних умовах.

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