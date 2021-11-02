Школа досконалості: Як в "Астарті" готують та навчають персонал — наявний та майбутній

Саме такі освітні проєкти реалізують аграрні компанії, які сповідують принципи корпоративної соціальної відповідальності та піклуються про власне майбутнє. Агропромхолдинг "Астарта" розробив спеціальні програми для школярів та студентів, які показують переваги бізнесу "на землі" з високими технологіями. А задля ефективної роботи компанії та розвитку персоналу запровадив на підприємстві власну корпоративну систему операційного вдосконалення СОВА.

Класні заняття

Компанія започаткувала освітній профорієнтаційний проєкт "Моє майбутнє в агро" у 2018 році у трьох пілотних школах. За цей час до програми долучилася понад 1 тис. учнів 7-10 класів з п’яти областей України. Навчання продовжується і тепер: зважаючи на карантинні обмеження, воно переходило в онлайн-формат, але жодного разу не призупинялося.У межах проєкту школярі спочатку вивчають теорію аграрних технологій на факультативах. Після теорії обирають тему і досліджують питання на практиці. Вони дослідили та реалізували такі теми, як вирощування органічних культур у теплицях, вивчення агрохімічного стану ґрунту, пошуки способів його збереження, вплив кліматичних змін на фази розвитку сільськогосподарських культур та багато інших.

Кураторка проєкту Лілія Марачканець вважає, що участь у проєкті корисна для дітей незалежно від того, чи будуть вони у майбутньому працювати в сільському господарстві. Адже за таких "польових" робіт школярі вчаться працювати як самостійно, так і в команді. Ще однією з навичок, які опановують діти, є втілення у життя своїх ідей. Учасники розвивають свої аналітичні здібності, реалізуючи власні проєкти: обирають теми для досліджень, гуртуються і під керівництвом досвідчених наставників починають втілювати їх у життя.

Тематика робіт дуже різноманітна: від простих щодо вирощування однієї культури до доволі складних комплексних новацій. Це робить учасників більш свідомими, спонукає до навчання і відповідальності, дозволяє реально дивитися на світ та обирати професію за покликом серця.

Щороку "Астарта" проводить конкурс наукових робіт, для участі у якому дітям потрібно у форматі презентацій розповісти та показати, який агропроєкт було реалізовано, та захистити його перед журі. А вже сам процес обговорення навчає правильно сприймати конструктивну критику, доопрацьовувати свій проєкт та втілювати його у життя. Для багатьох таке навчання стає початком справи на все життя — аграрної.

Для багатьох таке навчання стає початком справи на все життя — аграрної

"Пишаюся тим, що в аграрну сферу приходитимуть талановиті, обізнані, креативні і водночас дуже цілеспрямовані й налаштовані на позитивний результат молоді спеціалісти, до виховання яких причетна "Астарта". І не принципово, в якій із аграрних компаній вони будуть, адже ми працюємо на одній українській землі", — зауважила директорка з роботи з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу Світлана Мозгова.



Польова alma mater

Окрім школярів побачити аграрний бізнес зсередини можуть і студенти вишів. "Астарта" — одна із тих агрокомпаній, яка, розвиваючи екосистему, залучає стажерів просто з аудиторій університетів. Така можливість дуже цінна для студентів, адже теорія у книжках не встигає за практикою в сучасному агро. Все має бути в комплексі, тому теорія, доповнена практикою, допоможе кожному стажеру стати справжнім професіоналом.

А ще у цьому їм допомагають агрономи-наставники від "Астарти", які розкривають всі тонкощі професії. Тому не дивно, що частина з тих, хто побачив аграрну справу не на сторінках підручника, а на власні очі, залишаються вірними їй. Наприклад, у 2021 році на трьох підприємствах компанії на Полтавщині та Хмельниччині стажувалися дев’ятеро студентів, а після стажування четверо з них залишилися працювати в "Астарті".

"Стажуванням в "Астарті" дуже задоволений. Наставники — професіонали своєї справи. Вони не лише завжди були поруч та відповідали на всі наші запитання, а й довіряли вести напрями роботи: сіяти, підживлювати, планувати роботу. Я в захваті від ІТ-модулів AgriChain, які дозволяють планувати та моніторити виконання виробничих та бізнес-процесів. Це переворот в організації роботи агронома, коли у тебе все виробництво у смартфоні. Прийшовши в "Астарту", я одразу ставив собі за мету не просто пройти стажування, а стати частиною колективу та працювати у компанії. Так і сталося, і тепер я працюю в одному з регіональних підприємств", — розповів Олег Бійчук, стажер, який став працівником компанії.

"Астарта" — одна із тих агрокомпаній, яка, розвиваючи екосистему, залучає стажерів просто з аудиторій університетів

Дмитро Мороз теж стажувався на підприємстві "Волочиськ-Агро". Він розповідає, що жнива — чудова можливість перевірити себе на витривалість та дізнатися всі тонкощі агрономічної справи. "Я навчаюся на 4-му курсі Національного університету біоресурсів та природокористування України і на стажування в "Астарту" вперше прийшов восени минулого року, саме сіяли озимину, збирали пізні культури. Мені сподобалося, тож вирішив продовжити і навесні 2021-го. І так наполегливо продовжив, що тепер я і студент, і працівник. Дякую за довіру своїм наставникам. Робота відповідальна, але дуже цікава. Старші колеги, як і під час стажування, так і тепер, дають мудрі поради, довіряють, але не залишають сам на сам. Їхні знання та досвід, любов до аграрної справи мотивують і мене невпинно розвиватися, адже, щоб бути справжнім агрономом, недостатньо лише закінчити університет, потрібно віддатися агро повністю", — ділиться Дмитро Мороз та додає, що тепер під час сесій в університеті він не хвилюється, адже завдяки стажуванню та роботі на підприємстві отримав цінні практичні знання, яких у підручниках не знайдеш.



Мудра СОВА

Будь-які технології можна купити, чого не зробиш з інтелектуальним потенціалом та вмотивованістю працівників, їх потрібно розвивати всередині компанії. Саме таким шляхом впевнено рухається "Астарта". У компанії поєднали різні світові практики вдосконалення, створивши у 2018 році систему операційного вдосконалення "Астарти" (СОВА. — Ред). Її мета — розкрити потенціал своїх працівників, показати необмежені можливості для їхнього розвитку та підвищити ефективність бізнесу. СОВА допомогла сформувати у компанії середовище безперервного покращення, у якому ініціативність кожного винагороджується та вітається.

СОВА — це філософія управління, де участь у вдосконаленні — справа кожного. Її основа — визнана японська система кайдзен, яка передбачає безперервне вдосконалення процесів виробництва. Другою складовою стала філософія наукової організації праці (НОП). Третьою складовою, яка поєднала попередні дві системи, став непересічний досвід управлінців "Астарти".

Стратегія операційного вдосконалення "Астарти" має кілька рівнів складності вирішення завдань. Їх реалізують у "Фабриці ідей", яка стала звичним інструментом на більшості підприємств, де кожен може подавати будь-які пропозиції з поліпшення, впроваджувати їх та отримувати за це винагороду. Але на цьому система операційного вдосконалення компанії не закінчується, адже що більше подають пропозицій про поліпшення, то менше залишається проблем, для подолання яких можна запропонувати нескладні рішення. Глобальніші ідеї реалізуються у форматі кайдзен-проєктів.

"Наші працівники знають, що ініціатива затребувана у компанії. Кожну ідею обов’язково приймуть, розглянуть, а якщо її схвалять та втілять у життя, то вони отримають матеріальну та моральну винагороду", — розповів керівник офісу з управління операційною ефективністю Євгеній Ковнір.

"Наші працівники знають, що ініціатива затребувана у компанії. Кожну ідею обов’язково приймуть, розглянуть, а якщо її схвалять та втілять у життя, то вони отримають матеріальну та моральну винагороду"

За його словами, завдяки СОВА компанія активно мотивує і заохочує працівників відповідально ставитися до роботи, розкривати свій потенціал. "Люди різних спеціальностей вже запропонували безліч вдосконалень у різних аспектах життя компанії. До прикладу, фінансисти подали ідею, як заощаджувати електроенергію в офісі, а логісти — що треба поліпшити в ІТ-інфраструктурі, аби робота була результативнішою. Таких прикладів у нас чимало, і зміни стосуються не лише офісних справ, але й виробництва", — поділився результатами роботи СОВА Євгеній Ковнір.

Загалом процес виглядає так: у працівника народжується ідея. Зазвичай кожна з ідей вирішує певну проблему, покращує або спрощує процес. Ідею потрібно подати координаторам, які працюють на кожному підприємстві, або надіслати на "ідейну" електронну скриньку. Далі цю пропозицію опрацьовують компетентні фахівці: реєструють, розглядають, аналізують. Якщо ідея цікава, то обраховують, скільки коштуватиме її реалізація. Далі відповідні робітники втілюють ідею у життя. А після цього винахідник та команда впровадження отримують премію за свою ініціативу.

Практика "Астарти" показала, що люди можуть бути ініціативними та вмотивованими, а їхні ідеї здатні суттєво поліпшувати бізнес-процеси та виробничі технології. Починаючи з 2020 року працівники запропонували понад 1957 ідей, 80% яких втілили у життя. Економічний ефект від ініціатив становив приблизно 22 млн грн, а 2 млн грн сплатили авторам ідей та командам, які запроваджували зміни.

Золотий запас

Ще одним напрямом реалізації глобальних покращень є програма "Кадровий резерв "Астарти", яка об'єднала працівників з бажанням розвиватися. Коли разом збираються однодумці, які прагнуть творити та впроваджувати зміни, то народжуються по-справжньому глобальні проєкти. За час роботи "Кадрового резерву" найперспективніші учасники не лише напрацьовували нові ініціативи, але й змінювалися самі.

"Учасники виконували нетипову для їхніх функцій роботу: навчалися аналізувати, шукали точки покращення та нові можливості для розвитку бізнесів "Астарти". Наприклад, команду проєкту з розроблення нового продукту "Інвертований сироп для підгодівлі бджіл" очолювала HR, але це не завадило їй спільно з іншими колегами детально розібратися у виробничій темі, проаналізувати ринок та успішно реалізувати проєкт. Зараз інвертований сироп від "Астарти" користується попитом, тож у найближчих планах — розширення виробництва, — наголошує Світлана Мозгова. — Це означає, що нам вдалося допомогти працівникам іще більше розкрити свій потенціал, навчитися бачити перспективу, ефективно взаємодіяти у крос-функціональних командах, розвивати свої здібності та всю компанію. Усі 10 проєктів вирішують реальні бізнес-завдання й покращують ефективність "Астарти", завдяки чому компанія стає сильнішою, а працівники можуть вирішувати складні завдання, навчитися креативно та критично мислити, комунікувати з командою, ухвалювати рішення, вести перемовини та досягати консенсусу".

Змінюють світ люди, а людей — World Changing Ideas, які генеруються та втілюються в "Астарті".