Шлепанцы от Miraton для яркого и комфортного лета

Шлепанцы или флип-флопы — обувь, которая отличается простой конструкцией, не предполагает застежек и имеет открытую пятку. Ее любят за удобство, легкость обувания и стильный внешний вид.
Огромный выбор мужских и женских шлепанец представлен в интернет-магазине "Миратон". В наличии изделия высокого качества от мировых брендов.
Особенно приятно то, что на сайте уже действуют скидки до 50% на обувь из коллекции весна-лето 2021. Подобрать стильные женские шлепанцы можно на сайте Миратон.
С великолепным выбором красочных вариантов, украшенных декором, водонепроницаемых моделей у вас обязательно возникнет соблазн отправиться на шопинг. Мы составили список из самых симпатичных женских флип-флопов на все случаи жизни:
- Модели с плетеными элементами от Just Juice и Maros.
- Лаконичные классические варианты от Sekada и Inuovo.
- Шлепанцы с объемными или стегаными ремешками, украшенные пряжками или цепью от Miraton и She Collection.
- Традиционные спортивные слайдеры от Puma, Native, Lacoste, VERSACE JEANS COUTURE.
- Биркенштоки от Bibi Lou и Tony Bianco.
- Вьетнамки на танкетке от Attizzare.
- Нарядные варианты с камнями, бусинами или стразами от L.A.Water.
- Модели неоновых расцветок от Colors of California и Ipanema.
- Модели с тонкими или перекрещенными ремешками от KMB.
Мужской ассортимент несколько отличается от женского, выбрать мужские шлепанцы можно на сайте или в одном из офлайн-магазинов Miraton.
Можно выделить две основные разновидности:
- Резиновые, выполненные в спортивном стиле, имеют нейтральную или яркую расцветку, нередко украшены принтами или логотипами брендов. Среди самых популярных производителей: New Balance, Puma, Adidas, Nike, Native. Могут иметь один широкий ремешок спереди или обладать дизайном вьетнамок с перемычкой между пальцами. Подойдут для построения пляжных луков, в стиле спорт, кэжуал.
- Второй тип отличается более классическим исполнением. Зачастую изготовлены из натуральной кожи, как вариант — из замши или прочного текстиля. Как правило, обладают базовыми расцветками: черной, коричневой, темно-синей. Лаконичный дизайн позволяет без проблем миксовать их с повседневной и даже полуформальной одеждой. Советуем обратить внимание на изделия Versace, Lacoste, Birkenstock, Trussardi, Miguel Miratez.