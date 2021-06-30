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Шлепанцы от Miraton для яркого и комфортного лета

Пришло время модернизировать наши летние гардеробы, похвастаться педикюром и обновить коллекцию обуви. Самыми практичными и популярными по-прежнему остаются шлепанцы

Шлепанцы от Miraton для яркого и комфортного лета Шлепанцы от Miraton для яркого и комфортного лета
PR-материал

Шлепанцы или флип-флопы — обувь, которая отличается простой конструкцией, не предполагает застежек и имеет открытую пятку. Ее любят за удобство, легкость обувания и стильный внешний вид.

Огромный выбор мужских и женских шлепанец представлен в интернет-магазине "Миратон". В наличии изделия высокого качества от мировых брендов.

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Особенно приятно то, что на сайте уже действуют скидки до 50% на обувь из коллекции весна-лето 2021. Подобрать стильные женские шлепанцы можно на сайте Миратон. 

С великолепным выбором красочных вариантов, украшенных декором, водонепроницаемых моделей у вас обязательно возникнет соблазн отправиться на шопинг. Мы составили список из самых симпатичных женских флип-флопов на все случаи жизни:

  • Модели с плетеными элементами от Just Juice и Maros.
  • Лаконичные классические варианты от Sekada и Inuovo.
  • Шлепанцы с объемными или стегаными ремешками, украшенные пряжками или цепью от Miraton и She Collection.
  • Традиционные спортивные слайдеры от Puma, Native, Lacoste, VERSACE JEANS COUTURE.
  • Биркенштоки от Bibi Lou и Tony Bianco.
  • Вьетнамки на танкетке от Attizzare.
  • Нарядные варианты с камнями, бусинами или стразами от L.A.Water.
  • Модели неоновых расцветок от Colors of California и Ipanema.
  • Модели с тонкими или перекрещенными ремешками от KMB.

Мужской ассортимент несколько отличается от женского, выбрать мужские шлепанцы можно на сайте или в одном из офлайн-магазинов Miraton.

Можно выделить две основные разновидности:

  1. Резиновые, выполненные в спортивном стиле, имеют нейтральную или яркую расцветку, нередко украшены принтами или логотипами брендов. Среди самых популярных производителей: New Balance, Puma, Adidas, Nike, Native. Могут иметь один широкий ремешок спереди или обладать дизайном вьетнамок с перемычкой между пальцами. Подойдут для построения пляжных луков, в стиле спорт, кэжуал.
  2. Второй тип отличается более классическим исполнением. Зачастую изготовлены из натуральной кожи, как вариант — из замши или прочного текстиля. Как правило, обладают базовыми расцветками: черной, коричневой, темно-синей. Лаконичный дизайн позволяет без проблем миксовать их с повседневной и даже полуформальной одеждой. Советуем обратить внимание на изделия Versace, Lacoste, Birkenstock, Trussardi, Miguel Miratez.

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