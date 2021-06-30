Шлепанцы от Miraton для яркого и комфортного лета

Шлепанцы или флип-флопы — обувь, которая отличается простой конструкцией, не предполагает застежек и имеет открытую пятку. Ее любят за удобство, легкость обувания и стильный внешний вид.

Огромный выбор мужских и женских шлепанец представлен в интернет-магазине "Миратон". В наличии изделия высокого качества от мировых брендов.

Особенно приятно то, что на сайте уже действуют скидки до 50% на обувь из коллекции весна-лето 2021. Подобрать стильные женские шлепанцы можно на сайте Миратон.

С великолепным выбором красочных вариантов, украшенных декором, водонепроницаемых моделей у вас обязательно возникнет соблазн отправиться на шопинг. Мы составили список из самых симпатичных женских флип-флопов на все случаи жизни:

Модели с плетеными элементами от Just Juice и Maros.

Лаконичные классические варианты от Sekada и Inuovo.

Шлепанцы с объемными или стегаными ремешками, украшенные пряжками или цепью от Miraton и She Collection.

Традиционные спортивные слайдеры от Puma, Native, Lacoste, VERSACE JEANS COUTURE.

Биркенштоки от Bibi Lou и Tony Bianco.

Вьетнамки на танкетке от Attizzare.

Нарядные варианты с камнями, бусинами или стразами от L.A.Water.

Модели неоновых расцветок от Colors of California и Ipanema.

Модели с тонкими или перекрещенными ремешками от KMB.

Мужской ассортимент несколько отличается от женского, выбрать мужские шлепанцы можно на сайте или в одном из офлайн-магазинов Miraton.

Можно выделить две основные разновидности: