"Шокирующий" видео-сервис LiveLeak после 15 лет прекратил свое существование

Видео-платформа LiveLeak, которая набрала популярность, выпуская шоковый контент, закрылась после 15 лет работы.

Об этом в своем сообщении заявил сооснователь сервиса Хайден Хьюитт.

В частности, с 5 мая при посещении сайта LiveLeak он автоматически перенаправляет пользователей на новую платформу Itemfix, на котором можно публиковать и редактировать видео, аудио и графические изображения.

При этом, новой компанией будут управлять экс-менеджеры LiveLeak, однако правила новой платформы станут немного строже.

Так, вместо нерегулярного контроля за видеоматериалами, Itemfix будет сразу блокировать "чрезмерное насилие или кровавое содержание".

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Британская платформа по обмену видео LiveLeak была основана в 2006 году. На сайте придерживались политики невмешательства в содержание шокирующего контента, из-за чего там можно было наблюдать кровавые кадры смертей и убийств.

LiveLeak неоднократно критиковали в Европе из-за демонстрации фильма, в котором утверждалось, что Коран поощряет насилие против лиц немусульманского вероисповедания.

Напомним, в марте 2020 года видеосервис MEGOGO добавил в бесплатную библиотеку 100 фильмов. Это решение связано с карантином, введенном Украиной вслед за многими другими странами, чтобы остановить распространение заражения коронавирусом.

Среди добавленных в бесплатную библиотеку фильмов драма "Охотник с Уолл-стрит", боевик "Затерянный город Z", фантастика "Облачный атлас", мюзикл "Хоть раз в жизни" и многие другие американские и европейские ленты.