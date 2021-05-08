"Шокирующий" видео-сервис LiveLeak после 15 лет прекратил свое существование

Видео-платформа LiveLeak, которая набрала популярность, выпуская шоковый контент, закрылась после 15 лет работы.
Об этом в своем сообщении заявил сооснователь сервиса Хайден Хьюитт.
В частности, с 5 мая при посещении сайта LiveLeak он автоматически перенаправляет пользователей на новую платформу Itemfix, на котором можно публиковать и редактировать видео, аудио и графические изображения.
При этом, новой компанией будут управлять экс-менеджеры LiveLeak, однако правила новой платформы станут немного строже.
Так, вместо нерегулярного контроля за видеоматериалами, Itemfix будет сразу блокировать "чрезмерное насилие или кровавое содержание".
Британская платформа по обмену видео LiveLeak была основана в 2006 году. На сайте придерживались политики невмешательства в содержание шокирующего контента, из-за чего там можно было наблюдать кровавые кадры смертей и убийств.
LiveLeak неоднократно критиковали в Европе из-за демонстрации фильма, в котором утверждалось, что Коран поощряет насилие против лиц немусульманского вероисповедания.
Напомним, в марте 2020 года видеосервис MEGOGO добавил в бесплатную библиотеку 100 фильмов. Это решение связано с карантином, введенном Украиной вслед за многими другими странами, чтобы остановить распространение заражения коронавирусом.
Среди добавленных в бесплатную библиотеку фильмов драма "Охотник с Уолл-стрит", боевик "Затерянный город Z", фантастика "Облачный атлас", мюзикл "Хоть раз в жизни" и многие другие американские и европейские ленты.