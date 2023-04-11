Shopify, Etsy чи Amazon: де продавати у 2023 і чи варто поєднувати сервіси

Обсяг електронної комерції щороку лише зростає. Величезним бустером для цього стала пандемія коронавірусу, яка збільшила кількість онлайн-купівель. Через це у 2019 році глобальні продажі електронної комерції підскочили до 26,7 трильйонів доларів.

Людей уже не здивуєш якісним товаром чи прийнятною ціною, вони хочуть отримати своє замовлення в найкоротші терміни й у будь-якій точці світу. Для цього бізнеси шукають оптимальні канали продажів, які забезпечать покупцям найкращий клієнтський досвід, і звичайно, захоплюють іноземні ринки, щоб збільшувати свій вплив закордоном.

Як підприємцям обрати зручну платформу для продажів та у короткі терміни вийти на міжнародний ринок?

Shopify, Etsy Amazon: що краще, маркетплейс чи власний онлайн-магазин?

Насамперед варто чітко визначити свою нішу та тип товару й відповідно до цього обрати ту e-commerce платформу, яка найкраще закриватиме потреби. Хендмейд, наприклад, вигідно розміщувати на маркетплейсі Etsy, а товари ширшого вжитку – на Amazon.

І ці, й інші товари також можна продавати через власний онлайн-магазин, створений на платформі Shopify. На відміну від роботи з маркетплейсами, тут ви зможете як протестувати свій товар на ринку Європи, так і зайти на ринки окремих країн, як-от США, Канади чи Австралії. Ви побачите, де є попит, а вже тоді зможете масштабуватись і почати продавати на кількох платформах. Робити тестування продажів через маркетплейс, як-от Amazon, ризикованіше, оскільки потрібно одразу мати певну кількість товару, який ви відправите на його склад (до того ж, за зберігання там доведеться додатково заплатити).

Давайте детальніше розберемо переваги й недоліки продажу на різних платформах.

Shopify – платформа для продажів, де бренди створюють власні повноцінні інтернет-магазини. Це інтуїтивно зрозумілий сервіс, що дозволяє підприємцям легко управляти магазином навіть без великої команди та річного досвіду в продажах.

Переваги Недоліки Має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, тож магазин можна створити й налаштувати за кілька днів Стягує комісії за транзакцію, якщо не використовується Shopify Payments Широкий спектр функцій дозволяє кастомізувати онлайн-магазин Потрібно щомісяця поновлювати підписку. Базовий тариф — 29 доларів Можна працювати з різними типами продуктів і послуг Розробка унікального унікального дизайну коштує дорожче, бо спеціалістів, які працюють саме з Shopify, поки небагато Захищає кожен онлайн-магазин від шахрайства, DDOS-атак тощо Є обмежена кількість безкоштовних шаблонів і тем. Цікавіші варіанти дизайну інтернет-магазину коштуватимуть від 200 до 350 доларів Надає цілодобову підтримку користувачам Пропонує великий вибір готових макетів, які легко адаптувати під бренд Пропонує більше 100 різних варіантів платіжних систем, щоб клієнти з різних країн могли швидко оплатити замовлення Інтегрується з багатьма популярними перевізниками, тому бізнес може без проблем розрахувати вартість доставки та проконтролювати відправлення

Etsy, на відміну від Shopify, є онлайн-маркетплейсом, який здебільшого спеціалізується на вінтажних, крафтових чи товарах ручної роботи.

Переваги Недоліки Має велику аудиторію й стабільно великий трафік, тому ваші товари точно охоплять якусь частину користувачів На маркетплейсі висока конкуренція, тому навіть великий трафік може бути для вас нерелевантним Покупці мають великий кредит довіри до платформи, який транслюється й на ваш товар Обмежений у дизайні й персоналізації Ви менше ризикуєте фінансово, адже не витрачаєте додаткові кошти на залучення аудиторії Немає можливості кастомізувати ваш магазин і бренд Дозволяє легко створити магазин навіть не фахівцю Стягує плату за транзакції та лістинг Доволі складно побудувати довгострокову стратегію розвитку бренду, оскільки більшість процесів контролюєте не ви, а платформа

Amazon, як і Etsy, є маркетплейсом, а не платформою для створення власного магазину.

Переваги Недоліки Репутація Amazon підвищує рівень довіри до вашого бренду Заважає просуванню вашого бренду: ви відображаєте свою назву та логотип, але не можете залишати посилання на сайт чи соцмережі Простий і зручний у користуванні Обмежує доступ до інформації про клієнтів, що заважає покращенню персоналізації Має продуману логістику. Якщо ви продаєте через Amazon FBA, то ваші товари зберігаються у центрах виконання замовлення, де їх обслуговують, пакують і відправляють Має високу конкуренцію між селлерами Якщо повністю делегуєте логістику на Amazon FBA, ви частково втрачаєте контроль над товарами, умовами їхнього транспортування й відправки, що створює додаткові ризики Стягує комісію, а також плату за UPC-коди, без яких ви не зможете продавати

Комбінуємо сервіси для більших охоплень

Поєднання сервісів онлайн-продажу – хороше рішення для компаній, які прагнуть масштабуватись, збільшити свою присутність в онлайні й охопити якомога більше клієнтів.

Користуючись різними платформами, ви зменшуєте свою залежність від певного сервісу. Це убезпечить вас від форс-мажорів, як-от несподіваних збоїв у роботі системи. Крім того, комбінування сервісів надає вам доступ до різних аудиторій і покращує клієнтський досвід, адже ви надаєте клієнтам більше можливостей придбати ваш товар.

Shopify-платформа набула популярності на західному ринку й стрімко набирає обертів в Україні. На платформі вже працюють чимало українських брендів: ShurShur, Yulia Magdych, TTSWTRS, JAXET, RIOTDIVISION, KATSURINA, obJerki, Ruslan Baginskiy, FIZI. У такий спосіб українські підприємці залучають клієнтів з країн Європи та розширюють свої можливості.

Для створення свого Shopify-магазину варто підготувати найпростіші та водночас важливі речі: лого, назву магазину, фото товарів та опис. Далі переходимо до створення власного магазину. Для цього необхідно:

проаналізувати ринок,

обрати тариф відповідно до планів і зареєструвати акаунт,

налаштувати й кастомізувати магазин,

додати продукти,

встановити платіжні системи,

просувати магазин через Facebook, Google, TikTok.

Зверніть увагу: щоб використовувати міжнародні платіжні системи, які інтегруються з Shopify, необхідно зареєструвати бізнес у тій країні, де працюють ці платіжні системи. Наразі найкращим рішенням для українських бізнесів може бути Великобританія.

Важливою є і служба доставки: оберіть ту, яка, на вашу думку, є найбільш надійною та зможе швидко доставити товар покупцеві, при цьому обов’язково врахуйте вартість доставки.

Сфера e-commerce швидко набирає обертів у всьому світі, тому власникам бізнесів не варто зволікати з виходом на міжнародні ринки. Звичайно, зробити це можна завдяки відомим маркетплейсам, як-от Amazon, Etsy чи Ebay, але варто прискіпливо проаналізувати конкуренцію на них і зважити всі за та проти. Якщо бренд не хоче втратити власну індивідуальність і прагне здобути лояльність аудиторії, краще створити власний онлайн-магазин, а вже потім приглядатися до міксування продажів на різних платформах.

Фото: ua.depositphotos.com