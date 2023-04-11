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Shopify, Etsy чи Amazon: де продавати у 2023 і чи варто поєднувати сервіси
Обсяг електронної комерції щороку лише зростає. Величезним бустером для цього стала пандемія коронавірусу, яка збільшила кількість онлайн-купівель. Через це у 2019 році глобальні продажі електронної комерції підскочили до 26,7 трильйонів доларів.
Людей уже не здивуєш якісним товаром чи прийнятною ціною, вони хочуть отримати своє замовлення в найкоротші терміни й у будь-якій точці світу. Для цього бізнеси шукають оптимальні канали продажів, які забезпечать покупцям найкращий клієнтський досвід, і звичайно, захоплюють іноземні ринки, щоб збільшувати свій вплив закордоном.
Як підприємцям обрати зручну платформу для продажів та у короткі терміни вийти на міжнародний ринок?Підписуйтеся на наш YouTube канал
Shopify, Etsy Amazon: що краще, маркетплейс чи власний онлайн-магазин?
Насамперед варто чітко визначити свою нішу та тип товару й відповідно до цього обрати ту e-commerce платформу, яка найкраще закриватиме потреби. Хендмейд, наприклад, вигідно розміщувати на маркетплейсі Etsy, а товари ширшого вжитку – на Amazon.
І ці, й інші товари також можна продавати через власний онлайн-магазин, створений на платформі Shopify. На відміну від роботи з маркетплейсами, тут ви зможете як протестувати свій товар на ринку Європи, так і зайти на ринки окремих країн, як-от США, Канади чи Австралії. Ви побачите, де є попит, а вже тоді зможете масштабуватись і почати продавати на кількох платформах. Робити тестування продажів через маркетплейс, як-от Amazon, ризикованіше, оскільки потрібно одразу мати певну кількість товару, який ви відправите на його склад (до того ж, за зберігання там доведеться додатково заплатити).
Давайте детальніше розберемо переваги й недоліки продажу на різних платформах.
Shopify – платформа для продажів, де бренди створюють власні повноцінні інтернет-магазини. Це інтуїтивно зрозумілий сервіс, що дозволяє підприємцям легко управляти магазином навіть без великої команди та річного досвіду в продажах.
|Переваги
|Недоліки
|Має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, тож магазин можна створити й налаштувати за кілька днів
|Стягує комісії за транзакцію, якщо не використовується Shopify Payments
|Широкий спектр функцій дозволяє кастомізувати онлайн-магазин
|Потрібно щомісяця поновлювати підписку. Базовий тариф — 29 доларів
|Можна працювати з різними типами продуктів і послуг
|Розробка унікального унікального дизайну коштує дорожче, бо спеціалістів, які працюють саме з Shopify, поки небагато
|Захищає кожен онлайн-магазин від шахрайства, DDOS-атак тощо
|Є обмежена кількість безкоштовних шаблонів і тем. Цікавіші варіанти дизайну інтернет-магазину коштуватимуть від 200 до 350 доларів
|Надає цілодобову підтримку користувачам
|Пропонує великий вибір готових макетів, які легко адаптувати під бренд
|Пропонує більше 100 різних варіантів платіжних систем, щоб клієнти з різних країн могли швидко оплатити замовлення
|Інтегрується з багатьма популярними перевізниками, тому бізнес може без проблем розрахувати вартість доставки та проконтролювати відправлення
Etsy, на відміну від Shopify, є онлайн-маркетплейсом, який здебільшого спеціалізується на вінтажних, крафтових чи товарах ручної роботи.
|Переваги
|Недоліки
|Має велику аудиторію й стабільно великий трафік, тому ваші товари точно охоплять якусь частину користувачів
|На маркетплейсі висока конкуренція, тому навіть великий трафік може бути для вас нерелевантним
|Покупці мають великий кредит довіри до платформи, який транслюється й на ваш товар
|Обмежений у дизайні й персоналізації
|Ви менше ризикуєте фінансово, адже не витрачаєте додаткові кошти на залучення аудиторії
|Немає можливості кастомізувати ваш магазин і бренд
|Дозволяє легко створити магазин навіть не фахівцю
|Стягує плату за транзакції та лістинг
|Доволі складно побудувати довгострокову стратегію розвитку бренду, оскільки більшість процесів контролюєте не ви, а платформа
Amazon, як і Etsy, є маркетплейсом, а не платформою для створення власного магазину.
|Переваги
|Недоліки
|Репутація Amazon підвищує рівень довіри до вашого бренду
|Заважає просуванню вашого бренду: ви відображаєте свою назву та логотип, але не можете залишати посилання на сайт чи соцмережі
|Простий і зручний у користуванні
|Обмежує доступ до інформації про клієнтів, що заважає покращенню персоналізації
|Має продуману логістику. Якщо ви продаєте через Amazon FBA, то ваші товари зберігаються у центрах виконання замовлення, де їх обслуговують, пакують і відправляють
|Має високу конкуренцію між селлерами
|Якщо повністю делегуєте логістику на Amazon FBA, ви частково втрачаєте контроль над товарами, умовами їхнього транспортування й відправки, що створює додаткові ризики
|Стягує комісію, а також плату за UPC-коди, без яких ви не зможете продавати
Комбінуємо сервіси для більших охоплень
Поєднання сервісів онлайн-продажу – хороше рішення для компаній, які прагнуть масштабуватись, збільшити свою присутність в онлайні й охопити якомога більше клієнтів.
Користуючись різними платформами, ви зменшуєте свою залежність від певного сервісу. Це убезпечить вас від форс-мажорів, як-от несподіваних збоїв у роботі системи. Крім того, комбінування сервісів надає вам доступ до різних аудиторій і покращує клієнтський досвід, адже ви надаєте клієнтам більше можливостей придбати ваш товар.
Shopify-платформа набула популярності на західному ринку й стрімко набирає обертів в Україні. На платформі вже працюють чимало українських брендів: ShurShur, Yulia Magdych, TTSWTRS, JAXET, RIOTDIVISION, KATSURINA, obJerki, Ruslan Baginskiy, FIZI. У такий спосіб українські підприємці залучають клієнтів з країн Європи та розширюють свої можливості.
Для створення свого Shopify-магазину варто підготувати найпростіші та водночас важливі речі: лого, назву магазину, фото товарів та опис. Далі переходимо до створення власного магазину. Для цього необхідно:
- проаналізувати ринок,
- обрати тариф відповідно до планів і зареєструвати акаунт,
- налаштувати й кастомізувати магазин,
- додати продукти,
- встановити платіжні системи,
- просувати магазин через Facebook, Google, TikTok.
Зверніть увагу: щоб використовувати міжнародні платіжні системи, які інтегруються з Shopify, необхідно зареєструвати бізнес у тій країні, де працюють ці платіжні системи. Наразі найкращим рішенням для українських бізнесів може бути Великобританія.
Важливою є і служба доставки: оберіть ту, яка, на вашу думку, є найбільш надійною та зможе швидко доставити товар покупцеві, при цьому обов’язково врахуйте вартість доставки.
Сфера e-commerce швидко набирає обертів у всьому світі, тому власникам бізнесів не варто зволікати з виходом на міжнародні ринки. Звичайно, зробити це можна завдяки відомим маркетплейсам, як-от Amazon, Etsy чи Ebay, але варто прискіпливо проаналізувати конкуренцію на них і зважити всі за та проти. Якщо бренд не хоче втратити власну індивідуальність і прагне здобути лояльність аудиторії, краще створити власний онлайн-магазин, а вже потім приглядатися до міксування продажів на різних платформах.
Фото: ua.depositphotos.com