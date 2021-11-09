Шведская IT-компания заходит в Украину

Шведская компания Velory, которая предоставляет бизнесам сервисы в сфере продуктивности, откроет офис разработки в Украине. За год планируют собрать команду из 20-25 специалистов. Всего в компании на сегодня около 50 сотрудников.

Об этом пишет Аin.ua

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Velory позиционируется как PaaS (Productivity as a Service) и работает над инновационным продуктом — платформой, которая оптимизирует для клиентов работу их сотрудников и делает команды более продуктивными. Компания была запущена в 2014 году и на сегодня обслуживает около 30 000 клиентов по всему миру.

Ранее компания называлась Moor Holding AB, в июне 2020 года она привлекла $7 млн (60 млн шведских крон) от владельца Rovio Кая Хеда, после чего провела ребрендинг и стала расширять команду.

На сегодня в Velory работает около 50 сотрудников, у компании два офиса: в Гетеборге и штаб-квартира в Стокгольме. Вскоре появится также R&D в Украине.

"Интерес к нашей платформе быстро растет, и мы планируем удвоить нашу продуктовую команду, чтобы удовлетворить растущий спрос. Мы посетили Украину во время исследовательской поездки в начале 2020 года и были поражены уровнем таланта и замечательными людьми, которых мы там встретили. С этого момента мы успешно начали сотрудничать, а теперь делаем следующий шаг, открывая собственный R&D здесь", — рассказали в Velory.

За ближайшие 12 месяцев Velory планирует нанять в Украине 20-25 специалистов в области React.js и Ruby, которые будут тесно сотрудничать с разработчиками в Швеции. В компании не ответили, в каком городе будет находиться офис: поначалу работа будет удаленная, а физический офис откроют, когда команда уже будет полностью собрана.

Напомним, разработчик логистических решений из Тель-Авива компания Bringg, оцененная $1 млрд и получившая статус "единорога", открыла офис в Киеве.