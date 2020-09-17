Швейцарский производитель парфюмерии Firmenich объявил о годовом росте

В конце лета швейцарская компания Firmenich, которая производит ароматы для мировых элитных брендов: Gucci, Giorgio Armani, Bvlgari, By Kilian, Amouage и т.д., подвела итоги за год. Менеджмент предприятия объявил о росте в сегменте пищевых ароматов на 3,8% и на 2,2% в категории "парфюмерные ароматы".

Продается элитная парфюмерия, по-прежнему хорошо, так как потребитель отдает предпочтение качеству. На показателях не сказался кризис, связанный с пандемией. Производитель компенсировал спад в некоторых секторах сверхприбылью в продажах бытовой химии, продуктов для гигиены, ухода за телом и т.д.

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Инвестиции в "зеленые технологии"

Компания Firmenich активно инвестирует, развивает "зеленые технологии". Весной 2020 года было подписано эксклюзивное соглашение с Les Derives Resiniques et Terpeniques (DRT) — фирмой, которая занимается производством инновационных парфюмерных, косметических, фармацевтических ингредиентов на основе растительного сырья.

Основные растительные ингредиенты DRT:

экстракт сосновой коры — частый компонент в функциональных пищевых продуктах и пищевых добавках;

экстракт из белых виноградных косточек — используется в косметике, пищевых добавках, повышает биологическую доступность продукта;

цитрус — выращивается на экологически чистых плантациях, в парфюмерии используется для придания глубины древесным, цветочным, шипровым нотам.

Теперь клиентам Firmenich будут доступны еще более безопасные стиральные порошки, парфюмерия, тальки и антиперспиранты. Сейчас задача компании заключается в расширении списка продуктов, которые изготавливаются из экологически чистого, возобновляемого сырья, с использованием технологий, соответствующих Целям устойчивого развития, принятыми ООН. Парфюмерию, изготовленную предприятием для элитных брендов, можно приобрести на сайте makeup.com.ua.

Технологические инновации

Технологии нацелены на различные механизмы управления запахом. Так, инновационные ароматизаторы, присутствующие в кондиционерах для белья, стиральных порошках, могут не только длительное время удерживаться на поверхности одежды, но и активироваться во время движения человека. При трении, под воздействием тепла, кислорода, света и т.д., молекулярная связь разрывается и освобождается летучая молекула духов с приятным запахом чистоты.

Производитель работает на тем, чтобы сделать свой продукт максимально безопасным для здоровья человека. Инновационные формулы, созданные специалистами предприятия, предполагают использование только безопасных, нетоксичных компонентов. Такой подход к бизнесу повышает доверие потребителей, поэтому не удивительно, что даже в кризис, продажи Firmenich продолжают расти.