Siemens заявил о разрыве отношений с российскими госкомпаниями

Все четыре газотурбинные установки, произведенные германском концерном Siemens для проекта на юге России, были вопреки договоренностям доставлены в Крым. Об этом со ссылкой на заявление Siemens передает ТАСС.

"Siemens получил надежную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые предназначались для проекта в Тамани, летом 2016 г. были модифицированы и вопреки четким контрактным договоренностям доставлены в Крым", — говорится в сообщении.

При этом компания прекратит участие (46%) в российской компании "Интеравтоматика". Эта компания была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, отмечается в сообщении концерна. Также в заявлении говорится, что Siemens отзовет или сменит двух своих сотрудников, являющихся членами наблюдательного совета "Интеравтоматики" на время расследования. "Два сотрудника Siemens, которые входят в наблюдательные совет "Интеравтоматики", будут отозваны или заменены на других представителей на время расследования", — говорится в сообщении корпорации.

Немецкая компания также приняла решение на данном этапе приостановить реализацию некоторых контрактов с фирмами с госучастием в России.

"Siemens пока что останавливает имеющиеся контракты с подконтрольными государству клиентами в России на поставки компонентов для электростанций", — говорится также в сообщении.

В концерне сообщили, что в настоящее время специальная рабочая группа "основательно проверяет все подразделения и всех значимых партнеров в России".

Кроме того, Siemens будет реализовывать новые проекты по созданию газотурбинного энергооборудования в России только через совместное предприятие с "Силовыми машинами" — ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Их деятельность будет находиться под постоянным контролем со стороны концерна, подчеркнули в компании.

Напомним, что Siemens 11 июля подала иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок.

Госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой — "Технопромэкспорт" — строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.

В российском представительстве Siemens сначала опровергли факт поставки турбин на полуостров, однако позднее заявили, что, по крайней мере, две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, были все-таки перемещены в Крым.

ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) — совместное предприятие Siemens (65%) и ОАО "Силовые машины" (35%), основанное в декабре 2011 г. в Санкт-Петербурге. Сфера деятельности — производство и обслуживание газовых турбин мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ. Предприятие занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства. Компания создана на базе ООО "Интертурбо", также совместного предприятия Siemens и ОАО "Силовые машины", которое в течение двадцати лет занималось сборкой газовых турбин Siemens по лицензии.

По данным на сайте ЗАО "Интеравтоматика", 46% компании принадлежит Siemens, 37% — ОАО "ВТИ" и 17% — ОАО "ВО "Технопромэкспорт". Компания выполняет комплекс работ и услуг, связанных с решением задач автоматизации энергетического оборудования.