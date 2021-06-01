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Сигнализация Ajax: функционирование и достоинства системы

Надежная сигнализация Ajax для охраны домов, офисов, квартир, коттеджей. Все преимущества и нюансы работы беспроводной охранной системы

Сигнализация Ajax: функционирование и достоинства системы Сигнализация Ajax: функционирование и достоинства системы

Для квартиры, дома, офисного помещения — универсальные системы безопасности используются на разных объектах. Среди популярных охранных сигнализаций особое распространение получили беспроводные устройства. При срабатывании датчиков сигнал в них передается на центральный блок (хаб) по радиоканалу. Сигнализация Ajax — яркий пример удобного и функционального охранного оборудования.

Особенности работы

Сигнализация Ajax включает центральный интеллектуальный блок, который объединяет все датчики по защищенному протоколу и контролирует их функционирование. Это основной конструктивный элемент охранной системы. В случае возникновения опасности интеллектуальный хаб моментально звонит владельцу, отправляет SMS или push-сообщения в зависимости от выбранных настроек. К особенностям центрального блока относятся:

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  • возможность автономной работы до 16 часов при отсутствии подачи электропитания;
  • использование нескольких каналов связи — Ethernet, Wi-Fi, 2G/3G/LTE;
  • подключение широкого списка пользователей для управления устройством — до 200 человек.

Подробнее о датчиках и сиренах

Датчики для охранной сигнализации Ajax распознают движение в зоне, реагируют на разбитие окон и открытие дверей, температурные перепады, появление дыма в помещении, влаги на полу. Работа системы зависит от того, сколько дополнительных элементов вы подключаете. Количество датчиков подбирается с учетом общей площади охраняемой территории и других нюансов. Эти устройства работают до семи лет от комплектных батарей, передают сигнал по зашифрованному радиоканалу. Обеспечена стопроцентная защита от глушения и подмены датчиков. При попытке оторвать их тоже срабатывает тревога.

При подключении сирены к охранной сигнализации вы сможете отпугнуть злоумышленников громкими звуками. Этот дополнительный элемент защищен от попадания влаги и пыли, может использоваться внутри и снаружи помещений. Уровень громкости сирены достигает 113 дБ и регулируется пользователем.

Преимущества охранной сигнализации Ajax

Управлять беспроводной системой можно с мобильного устройства или персонального компьютера. Каждый элемент (хаб, датчики) фиксируется отдельно посредством крепежа. Надежная защита от взлома и злоумышленников — один из главных плюсов оборудования для охраны домов, квартир, коттеджей, офисов. К другим преимуществам относятся:

  • беспроводное подключение, автономная работа;
  • простота настройки, установки, модернизации;
  • использование альтернативных каналов связи;
  • длительный срок службы;
  • лаконичный и элегантный дизайн;
  • большая дальность передачи сигнала от датчиков до централи, что позволяет расширить охраняемую зону;
  • возможность постановки на пульт охраны, чтобы в случае тревоги на объект приезжала группа быстрого реагирования;
  • разные варианты оповещений.

Между датчиками и центральной консолью существует стабильная связь. Обновление информации происходит каждые двенадцать секунд.

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